Etienne Portmann wechselt nach Mechtersheim

Treffsicher und ballgewandt: Etienne Portmann verstärkt ab der kommenden Saison die TuS Mechtersheim. – Foto: Oliver Zimmermann

Etienne Portmann, einer der herausragenden rheinhessischen Amateurfußballer der letzten Jahre, verlässt die Region. Der Spielmacher des TSV Schott Mainz hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, trotz des absehbaren Mainzer Abstiegs in der Regionalliga bleiben zu wollen. Umso überraschender ist nun Portmanns Entscheidung.

Denn es geht zu Verbandsliga-Primus TuS Mechtersheim. Am Donnerstag sagte der 28-Jährige seinen Mitspielern Bescheid, um diesen Freitag zu unterschreiben. Ein Wiedersehen kommende Saison ist quasi sicher.

„Ich will zeigen, dass meine beste Zeit noch kommt“, sagt Portmann. Wie er seine überraschende Entscheidung begründet, was er zu der Kritik, es gehe ihm ums Geld, sagt, welche entscheidende Rolle Nadiem Amiri spielt und welche Ziele sich Portmann gesetzt hat, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.