Etienne-Noel Reck befreit sich von seiner Torflaute

Gegen den TSV Meerbusch gelang dem KFC Uerdingen im heimischem Grotenburg-Stadion ein 2:1-Sieg. Siegtorschütze Etienne-Noel Reck, konnte seine fast zweimonatige Torflaute endlich beenden. Zum Hinrunden-Abschluss geht es am Samstag (13. Dezember, 16 Uhr) zum VfL Jüchen-Garzweiler an die Stadionstraße.

Nach Führungstreffer von Mohamed Benslaiman Bentkib nach einer knappen halben Stunde, setzte der TSV kurz nach Wiederanpfiff durch Florian Berisha (52.) die Partie wieder auf Anfang. Der alles entschiedenen Treffer gelingt KFC-Stürmer Reck (59.), der seinen Treffer sichtlich befreit vor den eigenen Fans feiert. „Das war genau der richtige Moment, im letzten Heimspiel vor der Winterpause zu treffen. Das Tor war der Dosenöffner“, erzählt der sieben-Tore-Mann dem Reviersport, in Bezug auf seine zuletzt torlosen Spiele.

Der Sieg hält die Krefelder, die punktgleich mit der SpVg Schonnebeck auf dem dritten Tabellenplatz stehen, weiter in der Spitzengruppe, wobei der sechs Punkte Abstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 doch weiterhin recht groß bleibt. Reck selbst blickt nicht auf die Tabelle und konzentriert sich schon jetzt auf das anstehende Spiel in Jüchen: „Wir gucken auf uns und von Spiel zu Spiel. Klar wollen wir oben dranbleiben. Erstmal steht jetzt aber die Partie in Jüchen an. Die wollen wir zum Abschluss der Hinrunde natürlich gewinnen, um dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen“, so der 20 Jahre junge Stürmer.

Der VfL zeigte sich zuletzt wieder etwas erfolgreicher und steht vier Punkte hinter dem KFC auf Platz sechs, in einer sowieso schon sehr eng getakteten Tabellensituation. Für Offensivmann Reck ist es natürlich sehr bitter, dass es mit Jüchen gegen die beste Defensive der Liga geht: „Das wird wieder ein unangenehmes Spiel wie in Dingden. Ich bin mir aber sicher, dass der Trainer uns in der Woche gut darauf vorbereiten wird. Wir werden mit einem Plan anreisen und unsere Hausaufgaben dann hoffentlich auch erledigen.“

Müsste der Krefelder Fußball-Club am Samstag eine Niederlage einstecken, so würde der Aufstieg in die Viertklassigkeit wohl vorerst in weite Ferne rücken. Mit einem starken Reck in der Spitze, der seine Form in Jüchen wieder nach oben trieben will, wird es aber auch für die so überragende VfL-Defensive ein hartes Brett zu bohren.