Etienne Leisinger kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

Etienne Leisinger (links) und Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat einen weiteren Neuzugang präsentiert - der nunmehr vierte vom derzeitigen Ligakonkurrenten FC Wittlingen. So kehrt Etienne Leisinger zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein zurück und folgt damit seinen Teamkollegen David Pinke, Manuel Pinke und Yannik Scheurer. "Mit dem 28-Jährigen konnte FVLB-Sportchef Antonio Ratto einen starken Mittelfeldspieler verpflichten", teilte der Verein mit. "Beim FVLB freut man sich auf die Rückkehr von Etienne, der mit seiner Präsenz, seinem Einsatzwillen und seiner Spielauffassung ein wichtiger Baustein des Teams werden kann."

Im Grütt durchlief Leisinger sämtliche Jugendmannschaften und rückte im Sommer 2016 zu den Aktiven auf. In der Winterpause 2018/19 wechselte er von der zweiten FVLB-Mannschaft innerhalb der Bezirksliga nach Wittlingen, wo er sich zu einem Leistungsträger entwickelte. 2019 gewann er mit den Kandertälern den Bezirkspokal und stieg 2020 und 2025 mit dem Club in die Landesliga auf.