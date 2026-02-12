Ethnologin: "Rassismus ist Alltag im deutschen Fußball"

Ethnologin Rachel Etse im ausführlichen Interview rund um das Thema Rassismus im Fußball. – Foto: Etse

Nun haben wir erneut mit der Ethnologin und rassismuskritischen Trainerin Rachel Etse gesprochen – über die Signalwirkung des Urteils, strukturelle Lücken in den Statuten und den Umgang des organisierten Sports mit Rassismus.

Rachel Etse: Sportgerichtsverfahren sind bei Rassismus-Vorfällen problematisch, weil sie Betroffene in eine Position bringen, in der sie das Erlebte beweisen müssen. Anerkennung findet häufig nur statt, wenn andere Akteure wie der Schiedsrichter oder der beschuldigte Verein das Geschehene bestätigen. Die Deutungshoheit liegt damit nicht bei den Betroffenen, sondern bei denen, die bei Bedarf leugnen oder relativieren können. Was nach einer solchen Erfahrung eigentlich zentral wäre, nämlich Kontrolle zurückzugewinnen, wird durch die Struktur der Verfahren nicht gewährleistet. Diese Lücke kennen wir auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen wie sexualisierter Gewalt, in denen soziale Realität und juristische Logik nicht übereinander gehen und deshalb vieles folgenlos bleibt. Wenn ein Urteil wie in diesem Fall dann sogar sportlich ohne Konsequenzen bleibt, ist das aus rassismuskritischer Perspektive eine Katastrophe. Es vermittelt die Botschaft: Wir schützen dich auf dem Platz nicht. Die Geldstrafe fängt das nicht auf.

Frau Etse, bereits in unserem ersten Gespräch haben Sie Sportgerichtsverfahren bei Rassismus-Vorfällen grundsätzlich problematisiert. Nun hat das Sportgericht eine rassistische Diskriminierung als erwiesen angesehen, zugleich aber den Verein sportlich profitieren lassen, aus dessen Umfeld diese Diskriminierung ausging. Wie bewerten Sie das nun gefällte Urteil?

Etse: Der Drei-Stufen-Plan ist ein Versuch, Rassismus nicht zu ignorieren, sondern aktiv zu benennen und konkrete Konsequenzen daraus zu ziehen. In der Praxis scheitert er jedoch oft schon daran, dass die Abläufe vielen nicht bekannt sind. Ich bin in Nachwuchsleistungszentren unterwegs und selbst dort herrscht häufig Unwissenheit. Problematisch ist zudem seine Grundlogik, die stark auf Eindämmung von Spielabbrüchen ausgerichtet ist. Im konkreten Fall müsste der Betroffene theoretisch mehrfach Affenlaute ertragen, damit das Spiel abgebrochen werden darf. Rassismus wird damit als Störfaktor behandelt, auf einem Level mit äußeren Einflüssen wie Pyrotechnik oder Nebel. Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf.

Sowohl beim Hessischen Fußball-Verband als auch beim benachbarten Südwestdeutschen Fußball-Verband und in allen weiteren Landesverbänden kann ein Spiel nur nach dem Drei-Stufen-Plan und durch den Schiedsrichter ordnungsgemäß abgebrochen werden. Im Nachgang gibt es jedoch Unterschiede. Während in Hessen rassistisches Verhalten von Zuschauern außerhalb des Ablaufs des Drei-Stufen-Plans keine sportlichen Konsequenzen nach sich zieht, gibt es beim SWFV diese Möglichkeit, sodass der Verein zumindest nicht sportlich profitiert. Wie bewerten Sie die hessische Regelung?

Wenn man diesen Fall nicht isoliert betrachtet, sondern als einen Teil eines Geflechts ähnlicher Vorfälle: Was zeigt er Ihrer Meinung nach über den Umgang des Fußballs mit Rassismus?

Etse: Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir beim Einzelfall bleiben, machen wir das Problem klein. Wir müssen diese Anlässe immer nutzen, um den Blick auf das große Ganze zu richten und zu schauen, wo wir stehen. Da zeigt sich nämlich schnell, dass Rassismus Alltag ist im deutschen Fußball, und zwar strukturell. Er ist ein komplexes Geflecht aus alten Strukturen, wirkenden Ideologien und Glaubenssätzen, die teils seit Jahrhunderten fortbestehen. All das muss aufgebrochen werden.

Muster erkennt man immer wieder auch in der Reaktion der beschuldigten Vereine. Gräselberg hat die Vorwürfe sofort abgestritten, auf ihre Diversität im Verein verwiesen und erklärt, es gebe bei ihnen keinen Rassismus. Was steckt hinter diesem Reflex?

Etse: Der Begriff „Rassist“ ist zum Glück noch gesellschaftlich stark tabuisiert. Kaum jemand möchte diesen Stempel haben. Deshalb ist der erste Reflex oft Abwehr, gerade vom Bild des offenen, ideologischen Rassisten. Hinter der Reaktion steckt ein Definitionsproblem. Viele verstehen in diesem Moment unter Rassismus bewusste Feindseligkeit oder den Wunsch, Menschen mit Migrationsgeschichte auszuschließen. Wenn man sich selbst nicht so sieht, hält man den Vorwurf „Rassismus“ automatisch für falsch.

Ich nehme den Verantwortlichen ab, dass sie keine Rassisten sein wollen. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Wenn ich bei einer deutschsprachigen Stadionführung in Frankfurt von einem Ordner auf Englisch angesprochen und gefragt werde, was ich dort mache, gehe ich nicht davon aus, dass er ideologisch rassistisch ist oder mich bewusst nicht dabeihaben möchte. Trotzdem handelt er rassistisch. Wir alle wachsen in einer Gesellschaft mit rassistischen Denkmustern auf. Diese wirken in uns, ob wir wollen oder nicht. Wir haben das wahrscheinlich in jedem deutschen Verein. Entscheidend ist, das anzuerkennen. Dann kann man Vorfälle aufarbeiten und zum Anlass nehmen, eigene Muster zu reflektieren. Wenn aber der Fokus nur darauf liegt, den Stempel abzuwehren, wird dieser Prozess verhindert. Ein reflektierter Umgang würde niemanden zum Nachteil werden, sondern im Gegenteil zeigen, dass man Verantwortung übernimmt.

Nun verweisen viele darauf, dass die meisten Spiele ohne Zwischenfälle ablaufen und sich vor allem auf den Tribünen, unter anderem durch die Entwicklung der Ultra-Kultur, vieles verbessert hat. Warum greifen solche Fortschrittserzählungen aus Ihrer Sicht zu kurz?

Etse: Natürlich laufen auch Spiele ohne Vorfälle ab und natürlich hat sich auf den Tribünen durch organisierte Fans auch vieles verbessert. Wobei sich auch hier einige Kurven fragen sollten, warum sie trotz kommunizierter Progressivität primär weißes Publikum anziehen. Aber Strukturen zeigen sich nicht nur daran, wie oft etwas eskaliert, sondern daran, wie Normalität organisiert ist. Rassismus wirkt oft indirekt und alltäglich in Zuschreibungen, Erwartungen oder Machtverhältnissen.

Machen Sie diese Normalität gerne konkret.

Etse: Normalität zeigt sich zum Beispiel daran, wer im Fußball sichtbar ist und wer Macht ausübt. Bestes Beispiel ist die Nationalmannschaft als Ausgangspunkt. Wie in vielen anderen Teams haben wir hier einen hohen Anteil von Spielern mit Migrationsgeschichte. Schaut man auf Verbände, Gremien und Führungspositionen bei DFB oder DFL, spiegelt sich das kaum wider. Das ist kein Zufall, sondern ein strukturelles Problem.

Warum verändern sich Strukturen und Statuten auf dieser Ebene so träge?

Etse: Weil es hier um Macht geht. Überall dort, wo Macht verteil ist, verändern sich Strukturen besonders langsam. Veränderungen bedeuten hier nämlich, Einfluss zu teilen, Verantwortung für Neues zu übernehmen und sich zu verpflichten. Das stellt Selbstbilder infrage und verlangt Reflexion und innere Prozesse, die viele Menschen scheuen. Deshalb reicht es nicht, einfach Regeln zu ändern. Man muss Menschen mitnehmen und deutlich machen, dass diese Veränderungen uns als Kollektiv voranbringen. Dazu kommt ein zweiter Aspekt: Bestimmten Gruppen, etwa Schwarzen Menschen, wird nach wie vor Kompetenz für solche Positionen abgesprochen. Auch das bremst Veränderung.

Woher kommen solche Zuschreibungen und warum halten Sie sich so hartnäckig?

Etse: Solche Zuschreibungen lassen sich historisch sehr gut erklären. Fußball hat sich weltweit über den Kolonialismus verbreitet. Er wurde in den Kolonien genutzt, um Disziplin und Gehorsam zu vermitteln. Dabei entstand ein sehr klares Bild: der intelligente und strategisch denkende europäische Trainer oder Spieler auf der einen Seite und der körperlich starke und instinktive Schwarze Spieler auf der anderen. Dieses Bild von „weißem Geist“ und „Schwarzem Körper“ diente der Entmenschlichung und der Absicherung von Macht. Diese Bilder wurden weitergetragen und wirken bis heute nach. Studien zeigen zum Beispiel, dass Kommentatoren bei Schwarzen Spielern häufiger körperliche Attribute betonen, während weißen Spielern eher Spielintelligenz zugeschrieben wird. Das passiert natürlich meist unbewusst, was zeigt wie tief rassistische Stereotype in einem verankert sind. Man kann selbst einfach mal darauf achten, wofür man Spieler lobt. Das fällt einem schnell auf. Ähnliche Mechanismen sehen wir beim antimuslimischen Rassismus, wo Menschen häufiger als aggressiv oder gefährlich gesehen werden. Auch hier zeigen Untersuchungen, dass solche Gruppen zum Beispiel bei gleichen Vergehen oft sportjuristisch strenger sanktioniert werden.

Gleichzeitig wird der Fußball oft als Raum von Zusammenhalt und Vielfalt beschworen. Wie passt das zusammen?

Etse: Fußball kann definitiv verbinden. Er schafft Räume für Vergemeinschaftung und Austausch. Wir wissen aus vielen Studien, dass Vereinsarbeit im Sport die Anfälligkeit für rechtspopulistische Inhalte schwächen kann. Aber das trägt der Fußball nicht automatisch in sich. Diese moderne romantische Erzählung im europäischen Fußball vom Sport als per se integrativer Kraft blendet seine Geschichte aus. Fußball wurde immer auch als Mittel der Disziplinierung und Ausgrenzung genutzt. In der Kolonialzeit, im Nationalsozialismus, lange auch im Ausschluss von Frauen. Ob Fußball verbindet oder ausschließt, hängt von den Menschen und politischen Rahmenbedingungen ab, die ihn organisieren. Er ist kein Gegenentwurf zur Gesellschaft, sondern Teil von ihr. Deshalb ist es ganz entscheidend, wie wir ihn politisch denken und organisieren.

Viele entgegen dann aber: Fußball ist für mich Freizeit, ich will dort keine Politik und keine gesellschaftlichen Debatten. Gerade Symbole wie die Regenbogenbinde sind hier Objekt von Kulturkämpfen geworden. Wie begegnen Sie diesen Einwänden?

Etse: Ich verstehe gut, dass viele Menschen im Fußball einfach abschalten wollen. Wir leben in einer Realität, in der viele finanziell unter Druck stehen und wenig Kraft für gesellschaftliche Auseinandersetzungen haben. Gerade deshalb lohnt sich aber die Frage, wofür wir unsere Energie verwenden. Über Symbole wie die Regenbogenbinde wird oft mit großer Vehemenz gestritten. Gleichzeitig sind politische Rahmenbedingungen, von denen der Sport ganz konkret abhängt – öffentliche Investitionen, Infrastruktur, Prioritäten in Bundeshaushalten – seltener Gegenstand ähnlich emotionaler Debatten. Dann kommen wir in solch absurde Situationen, dass Arbeitnehmer nach einem langen Tag in einer maroden Kabine duschen, sich zeitgleich über die Regenbogenbinde ärgern, Sondervermögen für die Bundeswehr beklatschen und denken, nichts davon hängt miteinander zusammen. Wer einmal versucht hat, ohne politische Entscheidungen seine Sportanlage zu sanieren, merkt schnell, dass Sport nicht unpolitisch sein kann.

Diese Kulturkämpfe, die vor dem Sport keinen Halt machen, bündeln Aufmerksamkeit. Sie lenken den Blick auf Identitätsfragen, während ökonomische Machtverhältnisse im Hintergrund bleiben. Man muss sich immer fragen: Wem nützt das? Rassismus und kulturelle Spaltungen sind in kapitalistischen Gesellschaften keine Zufälle. Sie stabilisieren klaffende ökonomische Ungleichheiten, indem sie Menschen gegeneinander positionieren, die eigentlich die gleichen Interessen haben. Deshalb ist auch die Erzählung vom unpolitischen Sport letztlich die politischste, weil sie all das ignoriert.

Wo liegt hier dann Potenzial des Sports dem etwas entgegenzusetzen?

Etse: Das Potenzial liegt darin, dass Fußball ein alltäglicher Raum ist, in dem Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. In Vereinen wird organisiert, Verantwortung übernommen und Gemeinschaft erlebt. Genau dort kann ein Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung entstehen und solidarisches Handeln gestärkt werden. So eröffnen sich Räume für Austausch, Sensibilisierung und klare Haltung gegen Ausgrenzung. Entscheidend ist, dass diejenigen, die sich bereits gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen, hartnäckig bleiben, andere mitnehmen und konkrete Konsequenzen einfordern. Dann wird schnell deutlich: Wenn Fußball mehr ist als nur Sport und aktiv für Vielfalt, Respekt und Gleichberechtigung steht, gewinnt er für alle an Bedeutung und macht zugleich mehr Spaß.