Ethan Kohler verlässt den SC Verl vorzeitig

Kurz vor dem Jahreswechsel kommt Bewegung in den Kader des SC Verl. Der Fußball-Drittligist hat die Leihe von Ethan Kohler vorzeitig beendet. Der 20-jährige Defensivallrounder kehrt nicht zu seinem Stammverein SV Werder Bremen zurück, sondern setzt seine Karriere in den USA fort. Kohler schließt sich New England Revolution aus der Major League Soccer an und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Werder Bremen löste im Zuge dessen auch den bestehenden Vertrag mit dem US-Amerikaner auf. „Für Ethan hat sich die Möglichkeit ergeben, in seine Heimat zurückzukehren und in die MLS zu wechseln. Das möchten wir gerne unterstützen“, erklärte Werders Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz. Kohler habe sich im Leistungszentrum „von der ersten Minute an reingehängt und immer alles gegeben“.

Kohler war im Sommer 2023 aus Oakland zur Werder-Jugend gewechselt und kam dort ausschließlich in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er 51 Pflichtspiele für Werders U23 und U19 und erzielte zwei Tore. Die Leihe nach Verl sollte ihm den Schritt in den Profibereich erleichtern, doch der erhoffte Durchbruch blieb aus. Für den SCV stand der Verteidiger lediglich neunmal auf dem Platz, davon zweimal in der Startelf.

Auch aus Verler Sicht wurde der Schritt nachvollzogen. Sportvorstand Zlatko Janjic erklärte: „Ethan ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Da er offen und ehrlich kommuniziert hat, haben wir seinem Anliegen entsprochen.“ Man habe ihm nicht die gewünschte Spielzeit garantieren können, wünsche ihm aber für die Zukunft nur das Beste.

International machte Kohler zuletzt bei der U20-Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Mit der US-Auswahl erreichte er nach einer erfolgreichen Gruppenphase das Viertelfinale, wo das Aus gegen den späteren Weltmeister Marokko folgte. Nun will der Junioren-Nationalspieler in der MLS den nächsten Karriereschritt gehen.

Onuoha-Abgang bahnt sich an

Neben Kohler könnte mit Chilohem Onuoha ein weiterer Spieler den SC Verl in diesem Winter verlassen. Medienberichten zufolge steht der 20-jährige Angreifer vor einem Wechsel zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora. Der 1. FC Köln würde dafür die Leihe vorzeitig beenden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. In bislang 39 Pflichtspielen für den SC Verl erzielte Onuoha zwölf Treffer, kam in der laufenden Saison jedoch nur einmal von Beginn an zum Einsatz.