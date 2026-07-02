Etelsen verstärkt sich mit reichlich Erfahrung

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Etelsen hielt in der abgelaufenen Spielzeit mit großer Mühe die Landesliga. Um nicht erneut so tief in den Abstiegskampf zu geraten, verstärkte er sich mit Akteuren, die sich bereits auf höherem Niveau bewiesen haben.

Dazu gehört Nicolai Gräpler, der vom TSV Ottersberg an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Er besitzt eine enge Bindung zu Trainer Dennis Offermann, mit dem er bereits im Schlosspark und beim Brinkumer SV zusammenarbeitete. „Er hat mich fast mein ganzes Fußballerleben begleitet. Zunächst als Spieler und dann auch lange Jahre als Trainer. In dieser Zeit sind wir zu guten Freunden geworden. Somit war das natürlich ein großer Faktor für meine Entscheidung", berichtete der Flügelspieler im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Gräpler wird mit seiner Erfahrung aus weit über 100 Bremen-Liga und zahlreichen Landesliga-Partien eine Führungsrolle einnehmen. Darüber hinaus solle er auch ein kleiner Teil des Trainerteams werden. Neben dem 31-Jährigen wechselt auch Leon Trebin aus Ottersberg nach Etelsen und soll ebenfalls zur Stammkraft avancieren. Beim letztjährigen Landesliga-Schlusslicht absolvierte er 27 Begegnungen. Zuvor war der Innenverteidiger unter anderem mehrere Jahre für den FC Oberneuland aktiv.