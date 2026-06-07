Etelsen verliert nach 2:0-Führung und darf dennoch feiern Lindwedel leistet Schützenhilfe für die Schlossparkkicker von FuPa Lüneburg · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Fast bis zur letzten Sekunde der Saison musste der TSV Etelsen um den Verbleib in der Landesliga bangen. Dabei schaute es im Auswärtsspiel beim SV Blau-Weiß Bornreihe zunächst danach aus, als würde er das Ziel aus eigener Kraft erreichen.

Ein Doppelschlag brachte die im erst vor rund drei Wochen nachgeholten Hinspiel noch vollkommen chancenlosen Schlossparkkicker auf die Siegerstraße. Mario Nagel vollendete sowohl in der 16. als auch in der 20. Minute eiskalt - 0:2. Anschließend erhöhte Bornreihe den Druck, vergab aber teilweise beste Gelegenheiten. Unter anderem scheiterte Jeremy da Rocha Nunes per Strafstoß an Joel Schulz. Keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel gelang Vinzenz van Koll dann der Anschlusstreffer. In der Folge hatte Etelsen nur noch wenig entgegenzusetzen. Yannick Chwolcka gelang der Ausgleich (63.). Eine Viertelstunde darauf sorgte David Dere für die komplette Wende. In der Nachspielzeit legte Julien Schiereck sogar noch das 4:2 nach.