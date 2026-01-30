Etelsen verlängert mit Trainer Offermann

– Foto: FuPa Lüneburg

Dennis Offermann trat beim TSV Etelsen ein Himmelfahrtskommando an und formte im vergangenen Halbjahr eine solide Landesliga-Mannschaft. Daher einigten sich Verein und Chefcoach auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

An seiner Seite wird Benjamin Nelle, der schon unter Vorgänger Björn Mickelat im Schlosspark arbeitete, weiter als Co-Trainer fungieren. Für Offermann eine ganz entscheidende Personalie (via Kreiszeitung): „Wichtig war mir da auch, dass Benny weiterhin Teil der Etelser Gemeinschaft bleibt. Denn meine Kinder haben oberste Priorität. Und wenn sie mich brauchten, war Benny stets bereit, alleine das Training zu leiten oder auch bei Punktspielen Verantwortung zu tragen. Ich konnte mich immer voll auf ihn verlassen."

Dem Duo führte Etelsen auf Rang zehn. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt beruhigende sechs Punkte. Beinahe wäre es gar nicht zu einer weiteren Landesliga-Saison gekommen. Denn als Offermann im Mai 2025 zurückkehrte, befanden sich die „Schlossparkkicker" in einer nahezu aussichtslosen Situation. Ein Spieltag vor Saisonende schien der Abstieg in die Bezirksliga so gut wie besiegelt. Ein eindrucksvoller 4:1-Erfolg über Harsefeld sowie überraschende Patzer der direkten Konkurrenz brachten den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt.