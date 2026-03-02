Etelsen und Dauelsen siegen im Rennen um den Relegationsplatz

Der TSV Dauelsen setzte sich im Heimspiel gegen Brunsbrock mit 3:1 durch. Bereits in der 5. Minute brachte Tim Schäfer seine Mannschaft per Foulelfmeter in Führung. Juri Hestermann glich in der 38. Minute für die Gäste aus, doch nach der Pause schlug Dauelsen zurück: Julian Gürlich traf zum 2:1 (50.), ehe Tim Schäfer mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klarmachte (69.). Der Aufsteiger springt auf Platz vier, während Brunsbrock es verpasste, an Dauelsen vorbeizuziehen.