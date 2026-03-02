Etelsen und Dauelsen siegen im Rennen um den Relegationsplatz

Die ersten zwei Spiele der Kreisliga Verden fanden wieder statt und im spannenderen Duell, zumindest auf dem Papier, setzte sich Aufsteiger Dauelsen gegen Brunsbrock durch. Etelsen II wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann klar beim Tabellenletzten. Wir schauen auf die beiden Partien in der Übersicht.
Der TSV Dauelsen setzte sich im Heimspiel gegen Brunsbrock mit 3:1 durch. Bereits in der 5. Minute brachte Tim Schäfer seine Mannschaft per Foulelfmeter in Führung. Juri Hestermann glich in der 38. Minute für die Gäste aus, doch nach der Pause schlug Dauelsen zurück: Julian Gürlich traf zum 2:1 (50.), ehe Tim Schäfer mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klarmachte (69.). Der Aufsteiger springt auf Platz vier, während Brunsbrock es verpasste, an Dauelsen vorbeizuziehen.
Etelsen II feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim weiterhin punktlosen Schlusslicht aus Verden. Union ging zwar durch Mikail Yakar (14.) und Tariq-Aslam Dar (29.) mit 2:0 in Führung, doch Etelsen drehte die Partie noch vor der Pause durch Mirko Radtke (39.) und einen Doppelpack von Roman Mühlmeister (45., 59.). Danach brachen bei Verden alle Dämme: Finn Luttermann (60.), Nico Hullmann (71., 78.), Dennis Witt (75.) und Jonathan Mühlmeister (85.) schraubten das Ergebnis auf 8:2. Etelsen II springt auf Platz drei und zog mit Oyten II punktgleich. Die Schlossparkkicker gewannen nun vier Spiele in Serie.