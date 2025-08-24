Etelsen kommt nach 0:2-Rückstand zurück

Anfangs gab der am Mittwoch sich 0:0 von Schneverdingen trennende RSV den Ton an, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und kam schnell zu Toren. Nach 20 Minuten traf Marcello Muniz, der kurz darauf erneut in den Blickpunkt rücken sollte, zum 0:1. Keine 120 Sekunden später war der erst im Sommer von Etelsen nach Rotenburg gewechselte Leon Krämer zur Stelle und stellte auf 0:2. Der TSV lieferte jedoch eine schnelle Antwort durch Christopher Petzold - 1:2 (28.). Kurz darauf sah Muniz binnen weniger Minuten erst Gelb und dann die Gelb-Rote Karte. Die Hausherren agierten ab der 36. Minute in Überzahl. Sie wussten diese nach dem Seitenwechsel zu nutzen. Bela Parchmann netzte zum 2:2 ein (64.). Es schien sogar mehr möglich, aber am Ende blieb es beim Gleichstand.