 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Etelsen II gewinnt Duell der Zweitvertretungen, Lohberg siegt deutlich

Bierden punktet wieder

von NK · Heute, 00:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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Kreisliga Verden
Etelsen II
TB Uphusen II
FSV Langwedel-Völkersen
Dörverden

Der Spieltag in der Kreisliga Verden brachte deutliche Ergebnisse an der Spitze und wichtige Punkte im Verfolgerfeld. Tabellenführer Dörverden bleibt souverän, während Lohberg und Rot-Weiß Achim ihre Ambitionen unterstreichen. Wir schauen auf die Partien des 17. Spieltags in der Übersicht..

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Achim
TSV AchimTSV Achim
TSV Bierden
TSV BierdenTSV Bierden
2
2
Abpfiff

Ein intensives Duell ohne Sieger. Erdal Yüksel brachte Achim per Elfmeter in Führung, Noah Büber glich schnell aus. Nach dem 2:1 durch Rocat Undav stellte Sönke Peno im zweiten Durchgang den 2:2-Endstand her. Bierden sichert sich einen wichtigen Punkt im Keller, nachdem man zuvor fünf Spiele verlor.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Langwedel-Völkersen
FSV Langwedel-VölkersenFSV Langwedel-Völkersen
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
1
5
Abpfiff

Rot-Weiß Achim setzte ein deutliches Zeichen. Behcet Kaldirici traf doppelt vor der Pause, Kai Schmidt erhöhte per Elfmeter. Nach einem Eigentor stellte Achim durch Michael Busche und Andi Domi den klaren 5:1-Sieg sicher. Nach zwei Niederlagen in Serie scheinen die Rot-Weißen wieder in der Spur zu sein.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen II
TV Oyten
TV OytenTV Oyten II
1
0
Abpfiff

In einer lange offenen Partie fiel die Entscheidung spät. Ole Fargel erzielte in der 87. Minute das einzige Tor und sicherte Etelsen II drei wichtige Punkte, wodurch man weiterhin punktgleich mit Lohberg ist, die auf Rang zwei stehen. Oyten II ist nun seit vier Partien ohne Dreier.

Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Dauelsen
TSV DauelsenTSV Dauelsen
TSV Lohberg
TSV LohbergLohberg
0
4
Abpfiff

Lohberg zeigte eine starke Auswärtsleistung. Max Brümmer und Cederic Rosebrock-Heemsoth sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Moritz Ackermann mit einem Doppelpack (75., 86.) den 4:0-Endstand herstellte. Seit neun Spielen wechseln sich Remis und Sieg beim TSV Lohberg nun ab.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
3
0
Abpfiff

Thedinghausen dominierte die Partie. Marcel Siegler brachte sein Team in Führung und traf auch zum Endstand, dazwischen war Luca-Fabio Bormann erfolgreich. Ein Pflichtsieg. Nicht mehr und nicht weniger.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Dörverden
TSV DörverdenDörverden
TB Uphusen
TB UphusenTB Uphusen II
4
1
Abpfiff

Der Tabellenführer bleibt ungeschlagen. Lennart Troue glänzte mit einem Hattrick (22., 30., 35.), Lasse Feldhaus erhöhte. Den Ehrentreffer für Uphusen erzielte Joseph Airich. Nach drei Siegen in Serie konnte Uphusen II dem klaren Tabellenführer nicht viel entgegensetzen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Brunsbrock
TSV BrunsbrockBrunsbrock
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
4
0
Abpfiff

Brunsbrock entschied die Partie innerhalb weniger Minuten. Hauke Wischmann, Florian Bönsch und Andre Oestmann (Handelfmeter) trafen kurz nach der Pause, ehe Noah Kruse in der Schlussminute den Endstand markierte.