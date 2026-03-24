Etelsen II gewinnt Duell der Zweitvertretungen, Lohberg siegt deutlich

– Foto: Volkhard Patten

Der Spieltag in der Kreisliga Verden brachte deutliche Ergebnisse an der Spitze und wichtige Punkte im Verfolgerfeld. Tabellenführer Dörverden bleibt souverän, während Lohberg und Rot-Weiß Achim ihre Ambitionen unterstreichen. Wir schauen auf die Partien des 17. Spieltags in der Übersicht..

Ein intensives Duell ohne Sieger. Erdal Yüksel brachte Achim per Elfmeter in Führung, Noah Büber glich schnell aus. Nach dem 2:1 durch Rocat Undav stellte Sönke Peno im zweiten Durchgang den 2:2-Endstand her. Bierden sichert sich einen wichtigen Punkt im Keller, nachdem man zuvor fünf Spiele verlor.

Rot-Weiß Achim setzte ein deutliches Zeichen. Behcet Kaldirici traf doppelt vor der Pause, Kai Schmidt erhöhte per Elfmeter. Nach einem Eigentor stellte Achim durch Michael Busche und Andi Domi den klaren 5:1-Sieg sicher. Nach zwei Niederlagen in Serie scheinen die Rot-Weißen wieder in der Spur zu sein.

In einer lange offenen Partie fiel die Entscheidung spät. Ole Fargel erzielte in der 87. Minute das einzige Tor und sicherte Etelsen II drei wichtige Punkte, wodurch man weiterhin punktgleich mit Lohberg ist, die auf Rang zwei stehen. Oyten II ist nun seit vier Partien ohne Dreier.

Lohberg zeigte eine starke Auswärtsleistung. Max Brümmer und Cederic Rosebrock-Heemsoth sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Moritz Ackermann mit einem Doppelpack (75., 86.) den 4:0-Endstand herstellte. Seit neun Spielen wechseln sich Remis und Sieg beim TSV Lohberg nun ab.

Thedinghausen dominierte die Partie. Marcel Siegler brachte sein Team in Führung und traf auch zum Endstand, dazwischen war Luca-Fabio Bormann erfolgreich. Ein Pflichtsieg. Nicht mehr und nicht weniger.

Der Tabellenführer bleibt ungeschlagen. Lennart Troue glänzte mit einem Hattrick (22., 30., 35.), Lasse Feldhaus erhöhte. Den Ehrentreffer für Uphusen erzielte Joseph Airich. Nach drei Siegen in Serie konnte Uphusen II dem klaren Tabellenführer nicht viel entgegensetzen.