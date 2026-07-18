Etelsen gewinnt erstes Testspiel

Als letzter Landesligist stieg der TSV Etelsen in seine Reihe an Vorbereitungsspielen ein. Bei der Reserve des FC Verden 04 landete er direkt ein Erfolgserlebnis.
Im Vergleich mit dem spielstarken Bezirksligisten besaßen die Schlossparkkicker zunächst Kontrolle über das Geschehen. Nach 27 Minuten gelang Michel Waldow, der infolge seines Wechsels aus Bornreihe seine erste Partie im TSV-Dress absolvierte, den Führungstreffer. Im zweiten Abschnitt legte Kapitän Christopher Petzold nach - 0:2 (67.). Doch Verden kam stärker auf und verkürzte in der Schlussphase durch Nils Lindemann. Letztlich geriet der Auswärtserfolg aber nicht mehr in Gefahr.
Weiter geht es für Etelsen am Freitag im Testspiel bei der BTS Neustadt (Bremen-Liga). Schon zwei Tage später wird es bereits ernst: Im Bezirkspokal steht das Gastspiel bei Außenseiter Beckedorf an. Beide Begegnungen wird aller Voraussicht nach auch Nik Tödter bestreiten, der den SV Hönisch verließ, um sich dem Landesligisten anzuschließen.