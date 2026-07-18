Etelsen gewinnt erstes Testspiel Neuzugang Waldow erzielt Führungstor von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Als letzter Landesligist stieg der TSV Etelsen in seine Reihe an Vorbereitungsspielen ein. Bei der Reserve des FC Verden 04 landete er direkt ein Erfolgserlebnis.

Im Vergleich mit dem spielstarken Bezirksligisten besaßen die Schlossparkkicker zunächst Kontrolle über das Geschehen. Nach 27 Minuten gelang Michel Waldow, der infolge seines Wechsels aus Bornreihe seine erste Partie im TSV-Dress absolvierte, den Führungstreffer. Im zweiten Abschnitt legte Kapitän Christopher Petzold nach - 0:2 (67.). Doch Verden kam stärker auf und verkürzte in der Schlussphase durch Nils Lindemann. Letztlich geriet der Auswärtserfolg aber nicht mehr in Gefahr.