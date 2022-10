Etelsen fertigt Spitzenreiter Bornreihe ab Klarer Erfolg für eiskalte Schlossparkkicker

Dabei egalisierten die „Moorteufel" den frühen Rückstand durch den kurz darauf verletzungsbedingt ausscheidenden Jarno Blicker rumgehend. Kai Diesing erzielte nach vier Minuten das 1:1. Im Anschluss an die fulminante Anfangsphase hatten zunächst die Etelser das Kommando inne und kamen durch Bastian Reiners zur neuerlichen Führung - 2:1 (23.). Den Vorsprung transportierte die Heimmannschaft mit etwas Mühe in die Halbzeitüause.

Nach dem Seitenwechsel blieb eine Bornreiher Antwort aus. Zu dynamisch traten die Schlossparkkicker auf. Luca Bischoff stellte in der 54. Minute auf 3:1. Sieben Zeigerumdrehungen darauf erhöhte Mirco Radtke per Freistoß sogar auf 4:1, womit die Begegnung frühzeitig entschieden war. Am Resultat änderte sich in der darauffolgenden Spielzeit nichts mehr.

Der TSV Etelsen klettert durch den beeindruckenden Heimerfolg vorerst auf Rang sieben und kann den Abstand auf die Abstiegsplätze in der kommenden Woche mit einem Erfolg beim Vorletzten Westercelle weiter ausbauen. Der immer noch mit vier Punkten Vorsprung ausgestattete SV Blau-Weiß Bornreihe will im Auswärtsspiel gegen den VfL Güldenstern Stade wieder in die Spur finden.

