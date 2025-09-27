Etelsen dreht Rückstand im Kreisderby

Im Kreisduell besaßen sowohl der TSV Ottersberg und TSV Etelsen die Möglichkeit, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Der Schritt gelang den Schlossparkkickern, die sich in einer hitzigen Begegnung trotz eines frühen Gegentores knapp durchsetzten und den Kontrahenten tiefer in die Krise stürzten.

Dabei fanden die Hausherren nach drei Pleiten am Stück gut in die Begegnung hinein. Einen Freistoß aus dem Halbfeld wuchtete Jannes Siemer per Kopf am herausstürzenden Joel Schulz vorbei ins Netz - 1:0 (13.). Doch Etelsen, das in der Vorwoche Stade mit 1:0 niederrang, hielt dagegen. Kurz vor der Pause tauchte Timo Schöning frei vor Ottersberg-Schlussmann George-Costin Iordache auf und vollendete überlegt ins rechte Eck zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bogen die Gäste komplett um. Luca Bischoff traf in der 63. Minute aus der Drehung zum 1:2. Danach folgten wütende Angriffe der Wümme-Kicker. Darüber hinaus rückte Schiedsrichter Lukas Reineke in den Blickpunkt, der in der Schlussphase gleich drei Platzverweise aussprach. Auf Ottersberger Seiten mussten Nicolai Gräpler sowie Kapitän Artur Janot - zugleich als sportlicher Leiter fungierend - vorzeitig duschen, was die Derby-Niederlage nochmals schmerzhafter ausfallen ließ.