ETB zeigt starkes Testspiel in Sterkrade Spvgg Sterkrade-Nord - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:5 (1:5)

Der ETB Schwarz-Weiß Essen war am Dienstag bei einem kurzfristig angesetzten Testspiel im Einsatz und gewann bei Oberligaabsteiger Spvgg Sterkrade-Nord mit 5:2 (5:1). ETB-Coach Damian Apfeld gab dabei den bisher nur wenig eingesetzten Spielern die Chance, sich unter Wettkampfbedingungen zu beweisen und für Einsätze in der Oberliga Niederrhein zu empfehlen.

Die Schwarz-Weißen zeigten eine sehr starke erste Halbzeit mit tollen Toren und gingen folgerichtig mit einer 5:1-Halbzeitführung in die Pause. Der ETB startete mit der ein oder anderen Torchance - die die Essener aber nicht verwerten konnten - auch gut in den zweiten Durchgang. Nach einer guten Stunde wurden die in der Landesliga beheimateten Gastgeber dann stärker und verdienten sich den Treffer zum 2:5 in der Schlussminute.

Damian Apfeld zum 5:2-Testspielsieg: „Heute haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und konnten einige schön herausgespielte Tore erzielen. Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen und den Gegner praktisch die gesamte Halbzeit in deren Hälfte eingeschnürt. Wir waren extrem griffig gegen den Ball und haben auch nach Ballverlusten ein sehr gutes Gegenpressing gehabt. Das war richtig gut. Das Gegentor fiel dann leider wieder nach einer Standardsituation. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so dominant wie in den ersten 60 Minuten. Für uns war es ein guter Test und für einige Jungs war es wichtig, auch mal wieder einige Spielminuten zu sammeln. Das ist schon etwas Anderes als im Training. Das war heute in Ordnung und wir können mit dem Test zufrieden sein.“

Tore: 0:1 Gotzeina (13.), 0:2 Dongue Tsanou (22.), 0:3 Ayan (27.), 0:4 Gotzeina (28.), 1:4 Kuzu (41.), 1:5 Brühl (44. / Eigentor), 2:5 Falkenreck (90.)