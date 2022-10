ETB will trotz Verletzungsmisere wieder auswärts gewinnen Tabellenführer ETB Schwarz-Weiß Essen will auch gegen den SC St. Tönis gewinnen.

Der Oberliga-Dino ETB Schwarz-Weiß Essen hat vor zwei Wochen – nach fünf langen Jahren – mal wieder die Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein erobert und möchte den Platz an der Sonne am kommenden Sonntag auf jeden Fall verteidigen.

Das wird aber nicht einfach für das Team vom Uhlenkrug, denn die Schwarz-Weißen müssen auswärts beim SC St. Tönis 1911/20 antreten, der bei seinen bisherigen fünf Heimspielen nur eine Niederlage hinnehmen musste. Zudem fehlen den Essenern elf Spieler. Natürlich wird die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld trotzdem mit dem Ziel nach Tönisvorst reisen, dort wieder einen Dreier zu landen. Die Partie auf der Jahn-Sport-Anlage (Gelderner Str. 69, 47918 Tönisvorst) wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Mannschaft aus Tönisvorst ist nicht schlecht in die Saison gestartet und kann nach zehn absolvierten Partien immerhin 15 Zähler aufweisen. Trainiert wird St. Tönis von Alexander Thamm. Der 39-jährige Coach ist seit dieser Saison Chef an der Seitenlinie beim Sportclub. Zuvor war er vier Jahre lang Trainer beim TuS Ennepetal in der Oberliga Westfalen. Bisher gab es nur ein einziges Meisterschaftsspiel zwischen SC St. Tönis und dem ETB: Ende November letzten Jahres gewannen die Schwarz-Weißen dabei mit 3:0 (2:0) in St. Tönis.

Respekt vor dem Gegner

ETB-Trainer Damian Apfeld zur kommenden Auswärtsaufgabe: „Nachdem wir am letzten Wochenende mal keinen Dreier geholt haben, wollen wir am Sonntag einen Auswärtssieg holen und mit drei Punkten nach Essen zurückkehren. St. Tönis hat aber zuletzt in Homberg gewonnen und ist eine der stärksten Mannschaften bei Standards in der Liga. Sie sind extrem gefährlich bei Standardsituationen. Sie lösen sehr viel über eine mannschaftliche Geschlossenheit und sind taktisch sehr diszipliniert. Wir müssen gegen eine gewisse Kompaktheit gute Lösungen finden, schnell Fußballspielen und einen sicheren Ballbesitz haben. Das hat uns am Sonntag etwas gefehlt, als wir blöde Ballverluste hatten. Ich gehe davon aus, dass wir etwas mehr Ballbesitz als der Gegner haben werden, aber den müssen wir dann auch dementsprechend einsetzen.“

Verletzungsbedingt müssen die Schwarz-Weißen auf den Einsatz von Kamil Poznanski, Ferhat Mumcu, Nico Haiduk, Fatih Özbayrak, Clinton Williams, Pascal Kubina, Labinot Kryeziu, Edisher Ugrekhelidze, Junior Landry Dongue Tsanou, und Emre Kilav verzichten. Torjäger Noel Futkeu fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Der Einsatz von Guiliano Zimmerling ist fraglich.