ETB will gegen St. Tönis eine neue Serie starten Der ETB Schwarz-Weiß Essen will nach der Niederlage gegen den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein gegen den SC St. Tönis zurück in die Spur finden. von ETB / Schulten · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

ETB will wieder siegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Vier Spiele lang hatte der ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein nicht mehr verloren, ehe es am vergangenen Sonntag eine Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen setzte. Die Mannschaft des Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel muss weiterhin stark ersatzgeschwächt antreten, will aber gegen das Team des Tabellenfünften SC St. Tönis 11/20 unbedingt eine neue Serie starten und möglichst lange ungeschlagen bleiben. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Uhlenkrug angepfiffen.

Der SC St. Tönis spielt erneut eine starke Saison und rangiert nach 23 Spieltagen auf dem fünften Platz der Oberliga Niederrhein. Vor allem auswärts präsentiert sich das Team stabil: 20 der bisherigen 37 Punkte holte der SC in der Fremde. In elf Auswärtsspielen gelangen sechs Siege und zwei Unentschieden. Kastrati-Elf überzeugt Ein besonderes Augenmerk muss die Defensive des ETB auf Julian Andres Suaterna Florez legen. Der Mittelfeldspieler kommt bereits auf zwölf Saisontore und zählt zu den auffälligsten Akteuren der Liga. Trainiert wird die Mannschaft von Bekim Kastrati, der das Team im Laufe der Saison 2023/24 übernommen hat und seitdem eine klare Entwicklung angestoßen hat. Zuvor war Kastrati unter anderem beim damaligen Regionalligisten SV Straelen tätig, als Spieler lief er unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf auf.