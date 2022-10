ETB: Wieder kein Punktgewinn nach starker Leistung Oberliga: Im Auswärtsspiel musste sich der ETB Schwarz-Weiß Essen nach guter Leistung der SSVg Velbert mit 1:2 geschlagen geben.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen erlebte in der Oberliga Niederrhein eine Englische Woche zum Vergessen. In den drei absolvierten Spielen binnen sechs Tagen konnte das Team vom Uhlenkrug keinen einzigen Punkt ergattern. Dabei zeigten die Schwarz-Weißen gegen die beiden Topfavoriten KFC Uerdingen und SSVg Velbert gute Leistungen, belohnten sich aber nicht dafür. Nach der Heimniederlage gegen den KFC verlor die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld am Samstagabend mit 1:2 in Velbert und muss sich dadurch erst einmal aus der absoluten Spitzengruppe der Oberliga verabschieden.

Der ETB startete vor circa 500 Zuschauern ganz stark in die Partie und hatte in der 7. Spielminute Riesenpech, als ein Schuss von ETB-Goalgetter Noel Futkeu aus spitzem Winkel nur gegen die Querlatte ging. Acht Minuten später fiel dann aber die 1:0-Führung für die Schwarz-Weißen: Nach einem scharf geschossenen Eckball war Marcello Romano am zweiten Pfosten zur Stelle und traf per Direktabnahme zur Gästeführung in die Maschen (15.). Die Essener konnten sich aber nicht lange über die Führung freuen, denn bereits in der 21. Minute schlug die SSVg zurück: Nach einer Ecke stand Yasin-Cemal Kaya sträflich frei und hatte keine Mühe mit einem Direktschuss den 1:1-Ausgleich zu markieren. Die Gäste hatte sich noch nicht von dem Gegentreffer erholt, da musste ETB-Keeper Stefan Jaschin erneut den Ball aus dem Netz holen. Velberts Mamadou Cello Diallo Diallo war von rechts in den Strafraum der Essener gelangt und bediente dann mustergültig den mitgelaufenen Robin Hilger, der das runde Leder aus kurzer Entfernung zum 2:1 über die Linie drücken konnte (22.). Drei Minuten vor der Halbzeitpause hätte Futkeu den Ausgleich erzielen können, als er alleine aufs Velberter Gehäuse zulief, aber seinen Flachschuss aus kurzer Entfernung entschärfte Ex-ETB-Torhüter Marcel Lenz mit einer tollen Fußabwehr (42.).

Knapp sechs Minuten nach dem Seitenwechsel bot sich den Schwarz-Weißen erneut eine gute Möglichkeit, doch der Schuss von Guiliano Zimmerling aus 16 Metern flog um Millimeter am Gehäuse vorbei (51.). Nach dem extrem hohen Tempo der ersten Halbzeit beruhigte sich das Spiel danach erstmalig am heutigen Abend. In der 69. Spielminute hätten dann die Gastgeber für die Vorentscheidung sorgen können, als Manuel Schiebener alleine aufs ETB-Tor zulaufen konnte. Im Eins-gegen-Eins scheiterte er aber am gut reagierenden Jaschin. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff versuchte es dann Noel Futkeu dann mal wieder, aber seinen platzierten Schuss aus 16 Metern konnte Lenz parieren (86.). In der Nachspielzeit gab es dann noch ein elfmeterwürdiges Foul an Futkeu im Velberter Strafraum, aber die Pfeife von Schiedsrichter Markus Wollenweber blieb stumm (90. +3).