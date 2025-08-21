ETB-Trikotversteigerung für die Deutsche Knochenmarkspende

Die Erlöse aus den Versteigerungen spendet „Kick4Charity“ – zu denen man nähere Informationen unter den Links in den Auktionstexten auf eBay findet – auf Vorschlag des ETB an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei - kurz: „DKMS“ -, die ihre Kräfte dem zügigen Vermitteln eines registrierten, passenden Spenders für Leukämiepatienten widmet. Dabei belaufen sich die Kosten für die Registrierung eines Spendenwilligen inklusive Labor, Abwicklung und Datenverarbeitung auf ca. 50,- Euro.

Bereits am 18. Mai dieses Jahres beteiligte der ETB sich im Rahmen eines Oberligaheimspiels bei einer bundesweit in mehreren Fußballkontexten stattfindenden Typisierungsaktion: „Dein Typ ist gefragt! – ETB Schwarz-Weiß Essen beteiligt sich an Typisierungsaktionstag für Tom Weilandt (33 Jahre)“. Er konnte mit der Aktion 26 neue Spendenwillige dazugewinnen und bewerkstelligte ihre Typisierung. Aktuell kann für knapp 80% aller jährlich an Leukämie erkrankten Menschen in Deutschland ein passender Spender gefunden werden – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, vor denen diese schlimme, lebensverändernde Erkrankung keinen Halt macht. Durch Spenden kann die Lücke von 20%, die keinen passenden Gewebespender finden, weiter geschlossen werden.

„Lasst uns die wertvolle Arbeit der DMKS weiter unterstützen, indem wir bei den Auktionen der originalen Trikots zwei erfreulich hohe Spendensummen erzielen“, so der Vorstand des ETB Schwarz-Weiß.