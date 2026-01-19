 2026-01-19T08:28:16.618Z

Allgemeines
Wülfrath im Test.
Wülfrath im Test. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

ETB trifft auf den 1. FC Wülfrath

Als Ersatztest für den 1. FC Bocholt fungiert für den ETB Schwarz-Weiß Essen der 1. FC Wülfrath.

Nachdem das Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Bocholt in der letzten Woche ausgefallen ist, hat der ETB Schwarz-Weiß Essen noch ein zusätzliches Testspiel vereinbart: Am Dienstag trifft die Mannschaft des Dorda/Matzel-Trainerduos auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Uhlenkrug auf den Landesligisten 1. FC Wülfrath.

Die Partie wird um 19.15 Uhr angepfiffen. Der Eintritt zum Spiel beträgt 5,- Euro (ermäßigt 3,- Euro).
Die Wülfrather sind im letzten Jahr aus der Bezirksliga aufgestiegen und liegen in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1 momentan auf dem zwölften Tabellenplatz. Ein Wiedersehen gibt es für die Schwarz-Weißen Dienstagabend mit Arman Corovic, der von Januar 2023 bis zum Sommer 2024 in 36 Meisterschaftsspielen für das Team vom Uhlenkrug in der Oberliga Niederrhein aufgelaufen ist.

