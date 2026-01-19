ETB trifft auf den 1. FC Wülfrath

Die Wülfrather sind im letzten Jahr aus der Bezirksliga aufgestiegen und liegen in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1 momentan auf dem zwölften Tabellenplatz. Ein Wiedersehen gibt es für die Schwarz-Weißen Dienstagabend mit Arman Corovic, der von Januar 2023 bis zum Sommer 2024 in 36 Meisterschaftsspielen für das Team vom Uhlenkrug in der Oberliga Niederrhein aufgelaufen ist.

