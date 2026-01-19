Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wülfrath im Test. – Foto: Jacob Kingsley Amuah
ETB trifft auf den 1. FC Wülfrath
Als Ersatztest für den 1. FC Bocholt fungiert für den ETB Schwarz-Weiß Essen der 1. FC Wülfrath.
Nachdem das Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Bocholt in der letzten Woche ausgefallen ist, hat der ETB Schwarz-Weiß Essen noch ein zusätzliches Testspiel vereinbart: Am Dienstag trifft die Mannschaft des Dorda/Matzel-Trainerduos auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Uhlenkrug auf den Landesligisten 1. FC Wülfrath.
Die Partie wird um 19.15 Uhr angepfiffen. Der Eintritt zum Spiel beträgt 5,- Euro (ermäßigt 3,- Euro).
Die Wülfrather sind im letzten Jahr aus der Bezirksliga aufgestiegen und liegen in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1 momentan auf dem zwölften Tabellenplatz. Ein Wiedersehen gibt es für die Schwarz-Weißen Dienstagabend mit Arman Corovic, der von Januar 2023 bis zum Sommer 2024 in 36 Meisterschaftsspielen für das Team vom Uhlenkrug in der Oberliga Niederrhein aufgelaufen ist.