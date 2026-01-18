ETB SW Essen wird in der Halle Dritter

Den Hallentitel sicherte sich die Mannschaft von AL-ARZ Libanon Essen durch einen 5:4-Endspielsieg im Neunmeterschießen gegen DJK Sportfreunde Katernberg. Die Schwarz-Weißen waren im ersten Spiel der Finalrunde direkt hellwach und führten schnell mit 3:0 gegen den Landesligisten SG Essen-Schönebeck. Danach kamen die Schönebecker besser in die Partie und konnten nach auf 1:3 verkürzen. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Tore: Youssef Kamboua (2), Luca Pinke.

Im zweiten ETB-Spiel gegen den Titelverteidiger DJK Sportfreunde Katernberg stand es knapp zwei Minuten vor Schluss 0:0 zwischen beiden Teams, als der Schiedsrichter sich vom ETB-Torwarttrainer hinter der Bande bedroht fühlte und die Partie - sehr zum Unverständnis der Schwarz-Weißen und der Zuschauer – einfach abbrach. Das Spiel wurde mit 2:0 für Katernberg gewertet. Keine lange Pause für den ETB Das letzte Gruppenspiel gegen den Landesligisten SC Werden-Heidhausen gewannen die Schwarz- Weißen sicher mit 2:0 und belegten dadurch den zweiten Platz in Gruppe 1 hinter Sportfreunde Katernberg. Tore: Youssef Kamboua, Marcello Romano.