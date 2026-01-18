ETB SW Essen wird in der Halle Dritter

Bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft 2026 belegte der ETB Schwarz-Weiß Essen den dritten Rang. Die „Schwatten“ mussten am Tage nur ein Gegentor in vier Spielen hinnehmen, aber durch eine Niederlage am „grünen Tisch“ reichte es nur zum Spiel um Platz drei.
Den Hallentitel sicherte sich die Mannschaft von AL-ARZ Libanon Essen durch einen 5:4-Endspielsieg im Neunmeterschießen gegen DJK Sportfreunde Katernberg.
Die Schwarz-Weißen waren im ersten Spiel der Finalrunde direkt hellwach und führten schnell mit 3:0 gegen den Landesligisten SG Essen-Schönebeck. Danach kamen die Schönebecker besser in die Partie und konnten nach auf 1:3 verkürzen. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Tore: Youssef Kamboua (2), Luca Pinke.
Im zweiten ETB-Spiel gegen den Titelverteidiger DJK Sportfreunde Katernberg stand es knapp zwei Minuten vor Schluss 0:0 zwischen beiden Teams, als der Schiedsrichter sich vom ETB-Torwarttrainer hinter der Bande bedroht fühlte und die Partie - sehr zum Unverständnis der Schwarz-Weißen und der Zuschauer – einfach abbrach. Das Spiel wurde mit 2:0 für Katernberg gewertet.
Das letzte Gruppenspiel gegen den Landesligisten SC Werden-Heidhausen gewannen die Schwarz- Weißen sicher mit 2:0 und belegten dadurch den zweiten Platz in Gruppe 1 hinter Sportfreunde Katernberg. Tore: Youssef Kamboua, Marcello Romano.
Im Spiel um Platz drei musste der ETB dann gegen Sportfreunde Niederwenigern antreten, gegen die die Essener am Abend in der Endrunde noch verloren hatten. Diesmal ließ der DFB-Pokalsieger von 1959 aber nichts anbrennen und setzte sich verdient mit 1:0 gegen die Sportfreunde durch. Tor: Thorben Kern.
Bereits am Dienstagabend geht es für den ETB mit einem Testspiel am heimischen Uhlenkrug weiter. Um 19.15 Uhr treffen die „Schwatten“ dann auf den 1. FC Wülfrath.