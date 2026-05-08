ETB SW Essen will seine starke Auswärtsserie ausbauen Oberliga Niederrhein: ETB Schwarz-Weiß Essen tritt erstmals zu einem Meisterschaftsspiel bei Blau-Weiß Dingden an. Das Hinspiel gewannen die Essener. von Sascha Köppen · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Essener wollen ihre starke Auswärtsserie fortsetzen. – Foto: Arno Wirths

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte in der Oberliga Niederrhein seine letzten fünf Auswärtspartien alle gewinnen. Diese tolle Serie wollen die Schwarz-Weißen natürlich am Sonntag ausbauen. Es ist dann um 15 Uhr das allererste Mal, dass der ETB in einem Meisterschaftsspiel beim SV Blau-Weiß Dingden antritt. Bisher spielte die Uhlenkrug-Elf erst einmal in einem Pflichtspiel in Dingen: Im März 2022 siegten die „Schwatten“ mit 5:0 im Niederrheinpokal bei den Blau-Weißen. Das Spiel am Sonntag wird um 15 Uhr auf dem Sportplatz Höingsweg (Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln) angepfiffen.

Trainer Sebastian Amendt in Essen nicht unbekannt So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:00 PUSH

Blau-Weiß Dingden stieg im letzten Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein auf. Damit krönten sie die tolle Entwicklung der letzten Jahre, denn in der Saison 2016/17 spielten sie noch in der Bocholter Kreisliga. In der Oberliga haben sich die Blau-Weißen nach anfänglichen Schwierigkeiten bisher prima behauptet und liegen nur drei Punkte hinter dem ETB auf dem achten Tabellenplatz. Zuhause haben sie bisher eine absolut ausgeglichene Bilanz, denn sie holten bei ihren Heimspielen fünf Siege und fünf Unentschieden. Demgegenüber stehen fünf Niederlagen. Trainiert werden die ETB-Gäste von Sebastian Amendt. Der 42-Jährige wechselte vor der Saison vom Landesligisten TuS Haltern nach Dingden. In Essen ist er kein Unbekannter, denn vor seinem Engagement in Haltern war er für den FC Kray an der Seitenlinie tätig.



Im Hinspiel siegten die Schwarz-Weißen mit 2:0 (Tore: Nabil El-Hany und Rotosson Kanu) am heimischen Uhlenkrug.