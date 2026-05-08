ETB SW Essen will seine starke Auswärtsserie ausbauen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte in der Oberliga Niederrhein seine letzten fünf Auswärtspartien alle gewinnen. Diese tolle Serie wollen die Schwarz-Weißen natürlich am Sonntag ausbauen. Es ist dann um 15 Uhr das allererste Mal, dass der ETB in einem Meisterschaftsspiel beim SV Blau-Weiß Dingden antritt. Bisher spielte die Uhlenkrug-Elf erst einmal in einem Pflichtspiel in Dingen: Im März 2022 siegten die „Schwatten“ mit 5:0 im Niederrheinpokal bei den Blau-Weißen. Das Spiel am Sonntag wird um 15 Uhr auf dem Sportplatz Höingsweg (Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln) angepfiffen.
Blau-Weiß Dingden stieg im letzten Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein auf. Damit krönten sie die tolle Entwicklung der letzten Jahre, denn in der Saison 2016/17 spielten sie noch in der Bocholter Kreisliga. In der Oberliga haben sich die Blau-Weißen nach anfänglichen Schwierigkeiten bisher prima behauptet und liegen nur drei Punkte hinter dem ETB auf dem achten Tabellenplatz. Zuhause haben sie bisher eine absolut ausgeglichene Bilanz, denn sie holten bei ihren Heimspielen fünf Siege und fünf Unentschieden. Demgegenüber stehen fünf Niederlagen. Trainiert werden die ETB-Gäste von Sebastian Amendt. Der 42-Jährige wechselte vor der Saison vom Landesligisten TuS Haltern nach Dingden. In Essen ist er kein Unbekannter, denn vor seinem Engagement in Haltern war er für den FC Kray an der Seitenlinie tätig.
Im Hinspiel siegten die Schwarz-Weißen mit 2:0 (Tore: Nabil El-Hany und Rotosson Kanu) am heimischen Uhlenkrug.
„Blau-Weiß Dingden spielt als Aufsteiger eine sehr starke Saison. Sie sind eine ganz geschlossene Einheit, gepaart mit sehr guten Einzelspielern. In Dingden zu spielen ist nicht einfach, da müssen wir aufpassen und entsprechend gewappnet sein. Es wird eine schwierige Herausforderung, aber wir fahren natürlich trotzdem dorthin, um unsere gute Auswärtsbilanz aufrechtzuerhalten. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Ratingen wollen wir sofort wieder in die Erfolgsspur kommen. Wir hatten bisher eine gute Trainingswoche und setzen alles daran, in Dingden zu punkten“, sagt ETB-Coach Björn Matzel zum kommenden Auswärtsspiel seiner Mannschaft.