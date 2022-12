Für Schwarz-Weiß Essen ist noch Winterpausen-Platz zwei möglich. – Foto: Heiko van der Velden

ETB SW Essen will seine gute Serie weiter ausbauen Oberliga Niederrhein: Am Sonntag geht es zum 1. FC Monheim.

Am kommenden Sonntag steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen das vorletzte Spiel im Jahr 2022 und damit gleichzeitig die letzte Hinrundenpartie in der Oberliga Niederrhein an. Die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld wird die Hinrunde mindestens als Tabellendritter beenden, hat aber auch noch die Chance, Zweiter zu werden.



40789 Monheim) wird um 15 Uhr angepfiffen. Dafür müssen die Schwarz-Weißen beim 1. FC Monheim aber unbedingt punkten. Nach zuletzt drei Siegen in Folge möchte der DFB-Pokalsieger von 1959 natürlich gerne den vierten Erfolg feiern. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Rheinstadion (Kapellenstr. 1,40789 Monheim) wird um 15 Uhr angepfiffen. Die Monheimer liegen zurzeit mit 29 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. In den bisher neun ausgetragenen Heimspielen holten sie vier Siege und zwei Unentschieden. Dreimal mussten sie das Rheinstadion als Verlierer verlassen. Trainiert wird der 1. FC Monheim von Dennis Ruess, der bereits seit der Saison 2014/15 (damals noch in der Bezirksliga) an der Seitenlinie der Monheimer steht. Der 42-jährige Coach lief zuvor auch viele Jahre als Spieler für den FC auf. In den bisher sieben ausgetragenen Spielen in der Oberliga Niederrhein zwischen den Schwarz-Weißen und dem 1. FC Monheim gab es bisher noch keine Niederlage für die Elf vom Uhlenkrug. Viermal verließen die „Schwatten“ den Platz als Sieger und in den drei anderen Partien trennten sich beide Teams jeweils mit einem Unentschieden voneinander.