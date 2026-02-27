ETB SW Essen will gegen Biemenhorst nachlegen

Nach zwei sieglosen Partien im Jahr 2026 konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen am letzten Wochenende - mit dem 1:0-Sieg beim SV Sonsbeck – das ersehnte Erfolgserlebnis feiern. Am Sonntag will die Elf des ETB-Trainerduos Christian Dorda / Björn Matzel gegen den Tabellenletzten SV Biemenhorst direkt mit einem weiteren Dreier nachlegen, um sich weiter von der unteren Region der Oberliga Niederrhein abzusetzen. Ab 14.40 Uhr ist ETB-Spieler Maurice „Morre“ Haar der Gast von Pressesprecher Axel Schulten beim „Barmenia Gothaer Becker & Brencher-Talk“. Das Spiel wird um 15 Uhr am Uhlenkrug angepfiffen.
In seine zweite Oberligasaison ist der SV Biemenhorst stark gestartet und hatte nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Danach lief es aber nicht mehr richtig rund bei den Bocholtern und die Mannschaft liegt nun mit 17 Zählern auf dem letzten Platz in der Oberliga Niederrhein. In zehn Auswärtspartien konnte sie aber immerhin zehn Punkte ergattern. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr auf Luca Puhe richten, denn der 23-jährige Mittelfeldspieler konnte bereits 13 Treffer erzielen. Seit der Winterpause wird der SV Biemenhorst von Marc Gebler trainiert. Der 41-jährige A- Lizenz-Inhaber war zuvor zweieinhalb Jahre lang Cheftrainer beim Bezirksligisten Viktoria Heiden.
In der Hinrunde konnten sich die Schwarz-Weißen mit 3:2 in Biemenhorst durchsetzen. Für die zwischenzeitliche 3:0-Führung zeichneten sich Lukas Korytowski und Marcello Romano (2) verantwortlich, ehe es am Ende noch mal unnötig spannend wurde.
„Wir sind zurzeit in einer ganz guten Phase. Nicht nur aufgrund des Sieges in Sonsbeck. Auch davor haben wir es schon ordentlich gemacht, aber zu viele einfache Gegentore kassiert. Es war wichtig, dass wir jetzt auch mal wieder zu Null gespielt haben. Wir wollen diese Phase natürlich weiterhin nutzen, um auch im Heimspiel gegen Biemenhorst drei Punkte zu holen. Der Tabellenstand gibt allerdings nicht wieder, was Biemenhorst an Potential im Kader hat. Sie haben eine gute Offensive, deshalb müssen wir wieder von Anfang an hellwach sein. Es wird Zeit, dass wir mal wieder drei Zähler am Uhlenkrug holen“, sagt ETB-Coach Björn Matzel zum Heimspiel am Sonntag.
