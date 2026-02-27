ETB SW Essen will gegen Biemenhorst nachlegen

In seine zweite Oberligasaison ist der SV Biemenhorst stark gestartet und hatte nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Danach lief es aber nicht mehr richtig rund bei den Bocholtern und die Mannschaft liegt nun mit 17 Zählern auf dem letzten Platz in der Oberliga Niederrhein. In zehn Auswärtspartien konnte sie aber immerhin zehn Punkte ergattern. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr auf Luca Puhe richten, denn der 23-jährige Mittelfeldspieler konnte bereits 13 Treffer erzielen. Seit der Winterpause wird der SV Biemenhorst von Marc Gebler trainiert. Der 41-jährige A- Lizenz-Inhaber war zuvor zweieinhalb Jahre lang Cheftrainer beim Bezirksligisten Viktoria Heiden.

Hinspiel war ein knappes Ding

In der Hinrunde konnten sich die Schwarz-Weißen mit 3:2 in Biemenhorst durchsetzen. Für die zwischenzeitliche 3:0-Führung zeichneten sich Lukas Korytowski und Marcello Romano (2) verantwortlich, ehe es am Ende noch mal unnötig spannend wurde.