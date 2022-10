ETB SW Essen verliert Platz eins, klare Siege Die Oberliga Niederrhein hat mit der SSVg Velbert einen neuen Tabellenführer, denn der ETB Schwarz-Weiß Essen verliert beim SC St. Tönis mit 1:2.

In der Oberliga Niederrhein gibt es einen Wechsel an der Spitze, denn die SSVg Velbert hat nach der Pleite des ETB Schwarz-Weiß Essen beim SC St. Tönis das bessere Torverhältnis. Am Sonntag feierten zudem der KFC Uerdingen und der 1. FC Monheim klare Siege.