ETB SW Essen tritt beim Blitzturnier in Haarzopf an

Am Samstag tritt der ETB Schwarz-Weiß Essen beim gut besetzten Jubiläums-Blitzturnier des SuS Haarzopf an. Neben dem Veranstalter SuS Haarzopf und dem ETB treten auch die SpVg Schonnebeck und Blau-Weiß Mintard an. Das Turnier beginnt um 12 Uhr und findet auf dem Sportplatz Föhrenweg (Föhrenweg 2, 45149 Essen) in Haarzopf statt.