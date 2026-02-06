ETB SW Essen trifft im Heimspiel auf die Sportfreunde Baumberg

Der ETB ist am Wochenende gegen Baumberg gefordert. – Foto: Jens Terhardt

Am Sonntag bestreitet der ETB Schwarz-Weiß Essen sein erstes Meisterschafts-Heimspiel in der Oberliga Niederrhein in diesem Jahr. Nach der Niederlage in Jüchen-Garzweiler am letzten Wochenende will das Team vom Uhlenkrug unbedingt einen Dreier gegen die Sportfreunde Baumberg holen. Das ist auch bitter nötig, wenn sich die Schwarz-Weißen schnell wieder von der Abstiegsregion entfernen möchten. Die Oberligapartie wird um 15 Uhr am Uhlenkrug angepfiffen.

Die Sportfreunde Baumberg haben die Vorrunde in der Oberliga Niederrhein mit 24 Punkten als Tabellenachter abgeschlossen. Beim Rückrundenstart am letzten Wochenende konnten die Baumberger nur zuschauen, da ihr Platz witterungsbedingt gesperrt war. In ihren bisher acht ausgetragenen Auswärtsspielen können die Sportfreunde eine fast ausgeglichene Bilanz vorweisen: Zwei Auswärtssiegen stehen drei Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber. Traditionell werden die Gäste der „Schwatten“ von Salah El Halimi trainiert, der bereits seit über 13 Jahren in Baumberg entweder als Co- oder Cheftrainer tätig ist.