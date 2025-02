ETB SW Essen testet an Weiberfastnacht

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat – aufgrund des spielfreien Wochenendes in der Oberliga Niederrhein – kurzfristig ein Testspiel abgeschlossen: Am Donnerstagabendabend treffen die Schwarz-Weißen auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Uhlenkrug auf den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel. Der Anstoß der Partie erfolgt um 19.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 3,- Euro.