ETB SW Essen schockt Hilden, SF Baumbeg & Holzheim jubeln

Spieltag 29 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 verliert klar gegen den KFC Uerdingen, bleibt aber Tabellenführer, weil der VfB 03 Hilden gegen den ETB SW Essen spät verliert. Big Points holen die Sportfreunde Baumberg, die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim. So lief der Sonntag:
In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt zehn Punkte. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.
Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse, denn es bleibt beim Acht-Punkte-Rückstand, den die Konkurrenz am Sonntag noch ausbauen kann.
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck
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