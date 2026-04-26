 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

ETB SW Essen schockt Hilden, SF Baumbeg & Holzheim jubeln

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 verliert klar gegen den KFC Uerdingen, bleibt aber Tabellenführer, weil der VfB 03 Hilden gegen den ETB SW Essen spät verliert. Big Points holen die Sportfreunde Baumberg, die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim.

von André Nückel · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser
Youssef Kamboua (r.) war ETB-Matchwinner.
Youssef Kamboua (r.) war ETB-Matchwinner. – Foto: IMAGO IMAGES

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Spieltag 29 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 verliert klar gegen den KFC Uerdingen, bleibt aber Tabellenführer, weil der VfB 03 Hilden gegen den ETB SW Essen spät verliert. Big Points holen die Sportfreunde Baumberg, die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim. So lief der Sonntag:

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Kein Sieger im Derby

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
0
Im Kellerduell und Derby fallen zwischen dem 1. FC Kleve und dem SV Sonsbeck keine Tore. Dadurch rangiert der SVS weiter knapp vor dem Tabellenkeller, während Kleve fünf Punkte auf das rettende Ufer fehlen.

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Hömig ist mal wieder Baumbergs Held

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
1
Abpfiff
Der prägende Spieler der vergangenen Jahre war beim TSV Meerbusch der Erlöser der Sportfreunde Baumberg: Nach einem Fehlpass der Gastgeber war Robin Hömig zur Stelle und schoss das einzige Tor in Meerbusch - sehr zur Freude der Sportfreunde Baumberg, die mit dem knappen 1:0-Erfolg den Tabellenkeller verlassen und auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

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Nullnummer beim SC St. Tönis

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
0
Abpfiff
Denkbar knapp hat der SC St. Tönis den Heimsieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler verpasst: Die Hausherren hatten Alu-Pech, Julian Andres Suaterna Florez schoss einen Elfmeter in der 87. Minute nur gegen die Latte, Jüchen eroberte ein 0:0. St. Tönis hält Rang vier, Jüchen verweilt auf der Neun.

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Big Points für Holzheim

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
0
1
Abpfiff
Jubel bei der Holzheimer SG: Kurz vor Abpfiff avancierte Paul Wolf zum Matchwinner, denn er schoss bei der DJK Adler Union Frintrop das einzige Tor (87.). Die HSG springt durch den Erfolg auf Rang elf und hat vier Punkte Vorsprung auf den Keller, die Essener rücken dagegen an die Stelle der SF Baumberg und rangieren auf dem ersten Abstiegsplatz.

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Monheim dreht Heimspiel gegen den VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
2
Abpfiff
Zur Pause schien es so, als könnte der VfB Homberg seinen Erfolgslauf beim 1. FC Monheim fortsetzen. Talha Demir traf zunächst für die Hausherren (2.), doch Emir Demiri (6.) und Marcio Blank (26.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, die sich nach der Pause aber den Ausgleich fingen: Kameron Joseph Blaise traf aus spitzem Winkel für den FCM (59.), der dank Tom Hirsch noch über den Dreier jubelte (71.). Monheim hat dank des Erfolgs fünf Punkte Vorsprung auf den Keller, bei Homberg ist es nur ein Punkt.

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Hilden verpasst Tabellenführung - ETB rockt

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
2
4
Abpfiff
Der Spieltag hätte kaum bitterer für den VfB Hilden laufen können, denn nach der Pleite von Ratingen war für den VfB Platz eins möglich. Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte zunächst durch Youssef Kamboua (10.), aber Etienne Feese drehte die Partie (44. & 65.). In der Live-Tabelle stand Hilden bis zur Schlussphase an der Spitze, brach dann aber ein: Erst glich Rotosson Kanu aus (85.), dann jubelte Kamboua zweimal in der Nachspielzeit und sorgte für das 4:2 des ETB. Die Essener springen auf Rang sechs, der VfB fällt auf Rang drei zurück und Ratingen bleibt Tabellenführer.

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KFC gewinnt Topspiel

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
4
+Video
Der KFC Uerdingen gewinnt das Topspiel bei Ratingen 04/19 klar.

>>> FuPa ist vor Ort und überträgt die Partie im Livestream auf YouTube

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Klarer Heimsieg für Dingden

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
4
0
Abpfiff
+Video

In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt zehn Punkte. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.

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Mindestens acht Punkte zurück

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
2

Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse, denn es bleibt beim Acht-Punkte-Rückstand, den die Konkurrenz am Sonntag noch ausbauen kann.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

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