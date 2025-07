ETB SW Essen schlägt Westfalia Herne, hat aber "schwere Knochen"

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein Testspiel mit 4:1 (2:0) gegen den SC Westfalia 04 Herne gewonnen. Die klassentieferen Gäste aus der Westfalenliga zeigten in der fairen Partie eine couragierte Leistung und konnten sich einige hervorragende Torchancen erspielen. Die Schwarz-Weißen setzten sich nach 90 Minuten aber standesgemäß und verdient durch. Am Sonntag geht es für das Team vom Uhlenkrug mit einem Vorbereitungsspiel beim Landesligisten DV Solingen weiter.

Den Torreigen eröffnete in der 17. Spielminute Marcello Romano: Mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern traf er unhaltbar in die linke Ecke und sorgte für die 1:0 Führung der Gastgeber. Acht Minuten später hätte die Westfalia den 1:1-Ausgleich erzielen müssen, aber eine gute Direktabnahme von Phil Knop aus fünf Metern konnte ETB-Schlussmann Alex Golz mit einer Wahnsinnsparade noch über die Latte lenken (25.). In der 34. Minute konnte sich dann auch Hernes Keeper Daniel Dudek auszeichnen, als er einen klasse Schuss von ETB-Stürmer Rotosson Kanu aus zwölf Metern noch um den rechten Pfosten drehte. Vier Minuten später war er dann aber machtlos, als „Roto“ Kanu – nach einem langen Pass von Tim Kaminski – alleine auf ihn zulief und umkurvte. Das 2:0 aus kurzer Entfernung ins leere Tor war dann nur noch Formsache (38.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es knapp 20 Minuten, ehe die Schwarz-Weißen auf 3:0 erhöhten: Einen abgefälschten Schuss von Chihyun Jung konnte Daniel Dudek nur nach vorne abprallen lassen, und der gerade erst eingewechselte Youssef Kamboua stand goldrichtig und bugsierte das runde Leder aus vier Metern ins Herner Gehäuse (64.). Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff erzielten die Gäste den mehr als verdienten 1:3-Anschlusstreffer. Salimou Soumah traf nach einem Konter mit einem tollen Schuss aus zwölf Metern unhaltbar in den rechten Torwinkel (85.). Den alten Abstand stellte dann Youssef Kamboua in der 87. Spielminute wieder her: Nach einem Zuspiel von Nabil El-Hany knallte er das Spielgerät aus spitzem Winkel zum 4:1-Endstand in die Maschen des Herner Gehäuses.

Trainerstimme:

Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Für uns standen heute die Inhalte der ersten drei Wochen im Vordergrund, und dass wir diese unter Wettkampfbedingungen auch abrufen. Man merkte einigen Jungs aber an, dass sie sehr schwere Beine hatten. Wir haben speziell in dieser Woche auch noch mal einen sehr hohen Trainingsumfang gehabt. Hinzu taten auch die ganzen Wechsel im Spiel ihr Übriges. Das muss man in der Beurteilung auch alles richtig einordnen. Wir werden die nächsten Tage nutzen, um die letzten beiden Testspiele richtig nachzubereiten und werden die Woche dann am Sonntag mit dem Spiel in Solingen abschließen.“

ETB SW Essen: Golz (46. Abou Khamis) – Kaminski (46. Corsten), Gusic (61. Urban), Aldemir (61. Haar) – Theocharis (61. Oteng Adjei), Shavershyan (46. Jung), Lucas (76. Seo), Friessner Montas (61. Choi) – Gawryluk (61. Kamboua), Kanu (61. El-Hany), Romano (46. Vrebac)

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik

Tore: 1:0 Romano (17.), 2:0 Kanu (38.), 3:0 Kamboua (64.), 3:1 Soumah (85.), 4:1 Kamboua (87.)