ETB SW Essen schafft Klarheit auf Torwarttrainer-Position

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich sehr, dass nun auch auf den Torwarttrainer-Positionen Klarheit herrscht. Kai Heutger bleibt den Schwarz-Weißen als TW-Trainer der Oberligamannschaft erhalten. Der 49-Jährige spielte zehn Jahre für den ETB und geht nun in seine vierte Saison als Trainer bei den „Schwatten“. Neu am Uhlenkrug ist mit Klaus Böhs ein erfahrener Neuzugang, der von Ratingen 04/19 zu den Schwarz-Weißen stößt. Bevor der 56-jährige Böhs 2024 nach Ratingen zurückkehrte – er war dort bereits von 2008-2020 tätig – trainierte er vier Jahre lang die Keeper von Blau-Weiß Mintard. Klaus Böhs wird beim ETB das Torwarttraining der Jugend-, Mädchen- und Frauenmannschaften koordinieren und einen Tag in der Woche das Torwarttraining der ersten Mannschaft leiten.