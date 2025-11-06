ETB SW Essen reist zum Tabellenführer

Im heimischen Stadion ist Ratingen 04/19 bisher eine richtige Macht, denn in den sechs ausgetragenen Heimspielen holten sie fünf Siege und ein Unentschieden. Dabei konnten sie ein Torverhältnis von 19:5 für sich verbuchen. Am Freitagabend gibt es für die Schwarz-Weißen ein Wiedersehen mit vielen Akteuren, die in der Vorsaison noch am Uhlenkrug tätig waren. So treffen die Essener auf dem Spielfeld auf die Ex-Spieler Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz und Almedin Gusic. Neben dem Platz sehen die Essener ihren ehemaligen Chefcoach Damian Apfeld und Co-Trainer Maximilian Klink wieder.

ETB-Coach Christian Dorda sagt zu seinem ersten Spiel: „Der Einstand beim ETB war gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Intensität im Training. Die Jungs haben super mitgezogen und es war Feuer drin, was mir persönlich immer sehr gut gefällt. Das Spiel am Freitag ist für mich aber eine ganz normales Spiel, wie jedes andere auch. Das will ich auf Biegen und Brechen gewinnen. Wir werden unsere Mannschaft auf jeden Fall gut vorbereiten, weil Ratingen zurecht der Primus der Liga ist. Sie setzen viele Sachen sehr gut um und haben eine sehr gefährliche Offensive. Es wird ein harter Fight. Wir müssen dagegenhalten und gemeinsam als Team geschlossen verteidigen. Bei eigenem Ballbesitz wollen wir mutig mit dem Ball agieren. Wir wollen uns nicht hinten einigeln, sondern mit Ball gute Lösungen schaffen und Fußball spielen. Wir freuen uns auf das Spiel am Freitagabend.“