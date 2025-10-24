ETB SW Essen peilt erneuten Sieg an

Nach einem Jahr Abstinenz schaffte der 1. FC Monheim im Jahr 2024 den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga und beendete die letzte Saison als Zwölfter. In den bisher zehn absolvierten Meisterschaftsspielen der laufenden Spielzeit holte der FC zehn Punkte. Trainiert wird Monheim von Dennis Ruess, der bereits seit der Saison 2014/15 (damals noch in der Bezirksliga) an der Seitenlinie der Monheimer steht. Der 45-jährige Coach lief zuvor auch viele Jahre als Spieler für den FC auf.

In den bisher elf ausgetragenen Oberligaspielen zwischen den Schwarz-Weißen und dem 1. FC Monheim gab es bisher keine einzige Niederlage für die Elf vom Uhlenkrug. Achtmal verließen die „Schwatten“ den Platz als Sieger und in den drei anderen Partien trennten sich beide Teams jeweils mit einem Unentschieden voneinander.

Richtungsweisendes Spiel

Interimscoach Björn Matzel sagt zur kommenden Auswärtspartie: „Es ist für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. Für uns geht es darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten und vielleicht ein paar Plätze zu klettern. Monheim will und muss zuhause gewinnen, um nicht komplett unten reinzurutschen. Von daher erwarte ich ein interessantes Spiel am Samstag. Monheim hat auf jeden Fall eine höhere Qualität, als es der Tabellenplatz momentan aussagt. Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um einen Sieg einzufahren. Nach dem Derbysieg wollen wir den Aufschwung nutzen und hochhalten.“

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Robin Urban, Jan Corsten, Nabil El-Hany und Nicholas Choi.