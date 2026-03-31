ETB SW Essen mit Donnerstags-Flutlichtspiel am Uhlenkrug

Ungewohnte Anstoßzeit für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein: Die „Schwatten“ empfangen nämlich Aufsteiger Holzheimer SG am Donnerstagabend um 19.30 Uhr zum Flutlichtspiel im Stadion Uhlenkrug. Nach dem wichtigen Sieg am Sonntag beim VfB Homberg will die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel natürlich auch im Heimspiel an Gründonnerstag einen weiteren Dreier folgen lassen.
Die Holzheimer SG ist in diesem Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen. Dort hat der Aufsteiger bisher einen richtig guten Job gemacht und liegt auf Platz neun. Die SG konnte in 25 Spielen 33 Punkte holen und hat damit nur zwei Zähler weniger als der ETB. In den letzten fünf Partien blieben sie sogar ungeschlagen. Auswärts läuft es für die Holzheimer sehr gut, denn dort ergatterten sie den Großteil ihrer Punkte durch fünf Siege und drei Unentschieden. Trainiert werden die Gäste der Schwarz-Weißen von Jesco Neumann. Der 38-jährige Coach hatte die Mannschaft im November 2024 übernommen und durfte mit seinem Team am Ende der Saison 2024/25 den Aufstieg in die Oberliga feiern.
In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden in Holzheim. Joshua Kapenda hatte unsere Schwarz-Weißen in der 87. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht, aber in der Nachspielzeit konnte Oguz Ayan noch den Ausgleich für die SG erzielen.
ETB-Coach Björn Matzel sagt zum Flutlichtspiel seiner Mannschaft: „Die Holzheimer SG ist seit Wochen auf dem Vormarsch. Sie besitzt eine kompakte Mannschaft und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Da müssen wir natürlich wieder höllisch aufpassen Das Team ist fast punktgleich mit uns und ich erwarte ein 50:50-Spiel. Zuhause ist unsere Bilanz noch ausbaufähig, und wir wollen am Donnerstag unbedingt auch mal wieder einen Dreier am Uhlenkrug holen. Nach dem letzten Sieg wollen wir natürlich dranbleiben und uns in der engen Tabelle weiter von unten absetzen.“