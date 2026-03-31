ETB SW Essen mit Donnerstags-Flutlichtspiel am Uhlenkrug

Schwarz-Weiß Essen tritt daheim am Donnerstag unter Flutlicht an. – Foto: Jens Terhardt

Ungewohnte Anstoßzeit für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein: Die „Schwatten“ empfangen nämlich Aufsteiger Holzheimer SG am Donnerstagabend um 19.30 Uhr zum Flutlichtspiel im Stadion Uhlenkrug. Nach dem wichtigen Sieg am Sonntag beim VfB Homberg will die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel natürlich auch im Heimspiel an Gründonnerstag einen weiteren Dreier folgen lassen.

Die Holzheimer SG ist in diesem Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen. Dort hat der Aufsteiger bisher einen richtig guten Job gemacht und liegt auf Platz neun. Die SG konnte in 25 Spielen 33 Punkte holen und hat damit nur zwei Zähler weniger als der ETB. In den letzten fünf Partien blieben sie sogar ungeschlagen. Auswärts läuft es für die Holzheimer sehr gut, denn dort ergatterten sie den Großteil ihrer Punkte durch fünf Siege und drei Unentschieden. Trainiert werden die Gäste der Schwarz-Weißen von Jesco Neumann. Der 38-jährige Coach hatte die Mannschaft im November 2024 übernommen und durfte mit seinem Team am Ende der Saison 2024/25 den Aufstieg in die Oberliga feiern.

Kein Sieger im Hinspiel

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden in Holzheim. Joshua Kapenda hatte unsere Schwarz-Weißen in der 87. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht, aber in der Nachspielzeit konnte Oguz Ayan noch den Ausgleich für die SG erzielen.