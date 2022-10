Der KFC Uerdingen gastiert in Essen. – Foto: Arno Wirths

ETB SW Essen - KFC Uerdingen: FuPa.tv und Liveticker Am Mittwochabend kommt es zum Oberliga-Topspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen - hier gibt es alle Informationen zum Match.

Spitzenspiel am Uhlenkrug! Der KFC Uerdingen gastiert am 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein ab 19 Uhr beim ETB Schwarz-Weiß Essen - und hier geht es auch um die Tabellenführung! FuPa tickert für euch die Partie ausführlich und bietet parallel die Highlights live auf FuPa.tv an.

Wer hätte das gedacht? Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat zwar am Wochenende durch ein 1:2 beim SC St. Tönis die Tabellenführung an die punktgleiche SSVg Velbert verloren, hat aber noch drei Zähler Vorsprung auf den KFC! Das Team von Damian Apfeld ist die Überraschung der bisherigen Saison und will natürlich auf den ersten Platz zurückkehren. Je nach Spielverlauf, auch abhängig davon, wie Velbert beim VfB Homberg spielt, sind mehrere Konstellationen an der Tabellenspitze möglich. Auch der VfB 03 Hilden kann mit drei Punkten gegen St. Tönis den Spitzenplatz ergattern. Wir halten euch auf dem Laufenden, unter anderem im Liveticker! >>> Liveticker ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen >>> FuPa.tv-Highlights zu ETB SW Essen - KFC Uerdingen Schon gewusst? Der KFC Uerdingen hat bislang 15-mal gegen den ETB gewonnen, die Uhlenkrug-Elf kommt auf neun Siege. Fünfmal endete eine Partie mit einem Unentschieden. Der letzte ETB-Erfolg liegt allerdings elf Jahre zurück, damals gab es am 5. November 2011 einen 4:3-Sieg in der NRW-Liga. Seither hat nur Uerdingen gewonnen.