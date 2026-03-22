ETB SW Essen kassiert die zweite Niederlage in Folge Oberliga Niederrhein: Gegen den SC St. Tönis kassierte der ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag eine 1:4-Niederlage. von ETB SW Essen / Axel Schulten · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Für Schwarz-Weiß Essen gab es gegen St. Tönis nichts zu holen. – Foto: Arno Wirths

Der ETB Schwarz-Weiß Essen wollte am Sonntag – nach der Niederlage gegen Uerdingen – in der Oberliga Niederrhein gegen den SC St. Tönis 11/20 sofort in die Erfolgsspur zurückfinden, aber nach 90 Minuten stand ein ernüchterndes 1:4 auf der Anzeigetafel im Stadion Uhlenkrug. Die Schwarz-Weißen verloren verdient gegen eine gute Töniser Mannschaft, liegen aber weiterhin auf dem achten Tabellenplatz. Nächsten Sonntag muss der ETB um 15 Uhr beim VfB Homberg antreten.

91 Sekunden waren erst gespielt, als die Gäste bereits mit 1:0 in Führung gingen. Nach einem Fehler in der ETB-Abwehr traf Julian Suaterna aus halblinker Position mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Torwinkel (2.). Den „Schwatten“ wäre fast postwendend der Ausgleich gelungen, aber nach einem schönen Alleingang von Youssef Kamboua flog sein Schuss aus 15 Metern knapp über die Querlatte (4.). Nach einer knappen halben Stunde hatten die ETB-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, aber ein Versuch von Sanjin Vrebac aus elf Metern pfiff um Millimeter am linken Pfosten vorbei (28.). In der 32. Spielminute traf der SC erneut und konnte den Spielstand auf 2:0 erhöhen. Nach einem Konter knallte Julio Torrens den Ball aus elf Metern unhaltbar unter die Latte und markierte damit den Halbzeitstand. SC St. Tönis baut Führung vom Elfmeterpunkt aus Nach dem Seitenwechsel passierte bis zur 61. Minute nicht viel, aber dann gab es einen Foulelfmeter für St. Tönis, nachdem ETB-Keeper Phil Lenuweit SC-Stürmer Morten Heffungs im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Julian Suaterna war mit dem Elfer in die linke Ecke erfolgreich und konnte mit seinem zweiten Treffer das vorentscheidende 3:0 für sein Team erzielen. Die Gastgeber ließen sich aber nicht hängen und erzielten sechs Zeigerumdrehungen später den 1:3-Anschlusstreffer: Nach gutem Zuspiel von Sanjin Vrebac traf Jan Corsten per Direktabnahme aus elf Metern in die rechte Ecke (67.). Vier Minuten vor dem Schlusspfiff gab es nach einem Foulspiel von Luca Pinke – der dafür die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Sebastian Bock sah – erneut einen Elfmeter für die Töniser. Diesmal trat Julio Torrens an und erzielte den 1:4-Endstand aus Essener Sicht (86.).