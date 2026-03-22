ETB SW Essen kassiert die zweite Niederlage in Folge

Der ETB Schwarz-Weiß Essen wollte am Sonntag – nach der Niederlage gegen Uerdingen – in der Oberliga Niederrhein gegen den SC St. Tönis 11/20 sofort in die Erfolgsspur zurückfinden, aber nach 90 Minuten stand ein ernüchterndes 1:4 auf der Anzeigetafel im Stadion Uhlenkrug. Die Schwarz-Weißen verloren verdient gegen eine gute Töniser Mannschaft, liegen aber weiterhin auf dem achten Tabellenplatz. Nächsten Sonntag muss der ETB um 15 Uhr beim VfB Homberg antreten.
91 Sekunden waren erst gespielt, als die Gäste bereits mit 1:0 in Führung gingen. Nach einem Fehler in der ETB-Abwehr traf Julian Suaterna aus halblinker Position mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Torwinkel (2.). Den „Schwatten“ wäre fast postwendend der Ausgleich gelungen, aber nach einem schönen Alleingang von Youssef Kamboua flog sein Schuss aus 15 Metern knapp über die Querlatte (4.). Nach einer knappen halben Stunde hatten die ETB-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, aber ein Versuch von Sanjin Vrebac aus elf Metern pfiff um Millimeter am linken Pfosten vorbei (28.). In der 32. Spielminute traf der SC erneut und konnte den Spielstand auf 2:0 erhöhen. Nach einem Konter knallte Julio Torrens den Ball aus elf Metern unhaltbar unter die Latte und markierte damit den Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel passierte bis zur 61. Minute nicht viel, aber dann gab es einen Foulelfmeter für St. Tönis, nachdem ETB-Keeper Phil Lenuweit SC-Stürmer Morten Heffungs im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Julian Suaterna war mit dem Elfer in die linke Ecke erfolgreich und konnte mit seinem zweiten Treffer das vorentscheidende 3:0 für sein Team erzielen. Die Gastgeber ließen sich aber nicht hängen und erzielten sechs Zeigerumdrehungen später den 1:3-Anschlusstreffer: Nach gutem Zuspiel von Sanjin Vrebac traf Jan Corsten per Direktabnahme aus elf Metern in die rechte Ecke (67.). Vier Minuten vor dem Schlusspfiff gab es nach einem Foulspiel von Luca Pinke – der dafür die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Sebastian Bock sah – erneut einen Elfmeter für die Töniser. Diesmal trat Julio Torrens an und erzielte den 1:4-Endstand aus Essener Sicht (86.).
Bekim Kastrati (SC St. Tönis): „Wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann haben wir heute aus unserer Sicht ein gutes Spiel gemacht. Ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Vor allem mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben. Wir waren sehr fokussiert und konzentriert. Das hat mir gut gefallen. Wir haben hier heute verdient die drei Punkte geholt. Vor unserem großen Pokalspiel am Mittwoch war es in der Trainingswoche nicht ganz einfach, den Fokus auf die heutige Partie zu legen, aber die Jungs haben es heute sehr gut gemacht.“
Christian Dorda (ETB SW Essen): „Die Einstellung und Haltung war heute schon vom Aufwärmen an richtig schlecht. Ich glaube, manche Jungs wissen in vielen Situationen nicht, worauf es ankommt. Wir haben heute auch in der Höhe absolut verdient verloren, und das tut richtig weh. Man kann Spiele verlieren, aber die Art und Weise wie man sie verliert, ist wichtig. Wir hatten heute von der ersten Minute an keine Leidenschaft, Mentalität und Aggressivität. Wir machen nach nicht einmal zwei Minuten einen katastrophalen Fehler und stärken den Gegner damit. Das ist für mich unerklärlich. Da müssen wir dran arbeiten. Wir als Mannschaft müssen uns bei den Zuschauern und dem Verein entschuldigen, weil das heute eine sehr schwache Vorstellung von uns war.“
ETB SW Essen: Lenuweit - Kaminski, Corsten, Haar - Oteng Adjei, Vrebac (78. Urban), Kern (62. Kanu), Pinke – Kamboua, Gawryluk (68. Theocharis) - Korytowski
SC St. Tönis: Schrick – Pohlig, Nikolaou, Withofs (46. Okihara) – Nkamanyi (68. Montenegro Romero), Milaj, Dohmen (46. Lufarenko), Nakano – Torrens, Rizzo (46. Heffungs), Suaterna (62 Esposito)
Schiedsrichter: Sebastian Bock
Tore: 0:1 Suaterna (2.), 0:2 Torrens (32.), 0:3 Suaterna (61. / Foulelfmeter), 1:3 Corsten (67.), 1:4 Torrens (86. / Foulelfmeter)
Zuschauer: 208
Gelb-Rote Karte: Pinke (86. / wiederholtes Foulspiel)