ETB SW Essen kassiert deutliche Heimpleite gegen Büderich

Sebastian Siebenbach (FC Büderich): „Wir hatten mit dem Sieg am letzten Wochenende, dem souveränen Erfolg im Pokal am Dienstag und dem heutigen Auswärtssieg eine sehr, sehr gute Woche. Dieses Selbstbewusstsein nach den beiden Erfolgen konnte man heute von der ersten Sekunde an spüren. Es ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man direkt in der 2. Minute in Führung geht. Das hat uns noch zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. Wir sind das Spiel grundsätzlich mit einer guten Ruhe angegangen. Zu einem guten Zeitpunkt machen wir dann das 2:0 durch einen überragenden Schuss von Philipp Baum. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit dagegenhalten müssen, und das haben wir sehr gut gemacht. Nach dem Treffer zum 3:1 hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel noch verlieren könnten. Mit dem 4:1 war die Partie dann letztendlich entschieden.“

Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Es war eine bittere Partie heute und wir sind maximal enttäuscht im Moment, weil wir einfach nichts von dem, was wir uns vorgenommen hatten, umsetzen konnten. Wir haben zu wenig Energie auf den Platz bekommen und wieder früh ein Gegentor durch einen individuellen Fehler kassiert, Das ist momentan schon ein Problem, dass unsere Fehlerquote zu hoch ist. Wenn man sich viel vornimmt und nach gut 60 Sekunden ins Hintertreffen gerät, dann ist das schon ein kleiner Nackenschlag. Wir hatten danach mit Ball auch zu wenig Bewegung in die Tiefe. Im zweiten Durchgang sind wir dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber mit dem dritten Treffer wurde uns dann endgültig der Stecker gezogen, sodass man heute einfach konstatieren muss, dass es ein sehr enttäuschender Auftritt war. Wir werden das sachlich aufarbeiten, eine gute Trainingswoche an den Start legen und dann werden wir das – und das kann ich versprechen - am Samstag in der Grotenburg korrigieren.“