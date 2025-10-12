ETB SW Essen kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

In der ersten Halbzeit war es sehr ruhig vor beiden Toren. Erst in der 25. Spielminute wurde es erstmalig gefährlich, als Holzheims Angreifer Oguz Ayan nach einer Linksflanke aus sechs Metern knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatten dann auch die Schwarz-Weißen eine sehr gute Torchance: Nach einem Freistoß von Marcello Romano versuchte es Maurice Haar mit einem Kopfballaufsetzer aus sechs Metern in die rechte Ecke, der aber gut von SG-Keeper Johannes Kultscher pariert wurde (41.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Essener mehr vom Spiel und hätten bei einem Konter in der 51. Minute die Führung erzielen können. In letzter Sekunde konnte ein Holzheimer Verteidiger aber den Querpass von Lukas Korytowski auf Romano im Sechszehner noch verhindern. Knapp 20 Zeigerumdrehungen später hielt dann ETB-Torhüter Phil Lenuweit seine Mannschaft im Spiel, als er den Schuss von Niklas Harth aus vier Metern mit einer Monsterparade noch entschärfen konnte (70.). Kurz danach hatten dann die mitgereisten ETB-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen: Nach einem Eckball von Korytowski köpfte Maurice Haar aus fünf Metern den Ball aufs Tor, aber Kultscher konnte ihn mit einem Reflex noch abwehren (74.).

Spektakel in der Schlussphase

In der 88. Spielminute durften die Gäste dann aber über die 1:0-Führung jubeln. Nach einem Freistoß wurde das runde Leder von der SG-Abwehr im eigenen Strafraum verlängert und ETB-Stürmer Joshua Kapenda stand am langen Pfosten goldrichtig und konnte aus kurzer Entfernung per Kopf einnetzen. Kurz danach hätten die Schwarz-Weißen bei einer 3gegen1-Kontersituation den Sack zumachen müssen, aber das finale Anspiel von Youssef Kamboua auf Sanjin Vrebac war zu ungenau (90.). Zum Entsetzen aller Essener reichte der späte Führungstreffer aber nicht zum erhofften Dreier, denn in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Oguz Ayan mit einem Kopfball aus fünf Metern unhaltbar zum 1:1 in die linke Ecke (90. +5).

Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Die Spielentwicklung heute war bezeichnend für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Es war eine ähnliche Abfolge wie in der letzten Woche. Wir gehen in Führung, was auch nicht ganz unverdient war, weil wir in der zweiten Halbzeit mehr fürs Spiel investiert haben. Wir haben nach dem 1:0 dann die Möglichkeit das Spiel zuzumachen, nach einer Kontersituation, und bekommen dann quasi mit dem Schlusspfiff wieder den Ausgleichstreffer per Standard, ähnlich wie in der letzten Woche. Das ist aktuell schon etwas bitter für uns, weil wir mit etwas mehr Konsequenz schon fünf Punkte mehr auf dem Konto haben könnten. Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht. Den ein oder anderen Angriff kann man sicherlich besser zu Ende spielen. Wir werden aber dranbleiben und intensiv im Training arbeiten, um uns dann auch in Zukunft zu belohnen. Bei vernünftigen Leistungen soll dann unterm Strich mehr Ertrag herauskommen.“