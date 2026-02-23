ETB SW Essen kämpft sich zum Auswärtssieg in Sonsbeck

Das Tor des Tages erzielte ETB-Angreifer Lukas Korytowski. Durch den Auswärtsdreier konnten die Schwarz-Weißen sich etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen und kletterten auf den elften Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag geht es für die „Schwatten“ mit einem Heimspiel gegen den SV Biemenhorst am Uhlenkrug weiter.
In der Anfangsphase hatten beide Abwehrreihen alles im Griff, ehe es in der 17. Spielminute erstmals gefährlich wurde und prompt das 1:0 für die Gäste fiel: Essens Stürmer Lukas Korytowski versuchte es nach einem Zuspiel von Tim Kaminski per Direktabnahme aus elf Metern und sein Flachschuss landete - unter freundlicher Mithilfe von SV-Keeper Jan Fauseweh - im Sonsbecker Gehäuse.
ETB-Kapitän Nico Lucas hatte zwei Zeigerumdrehungen später eine Möglichkeit aus 18 Metern, aber sein guter Flachschuss ging um Millimeter am rechten Pfosten vorbei (19.). Eine Viertelstunde später hatten die Schwarz-Weißen dann großes Glück, als SV-Angreifer Niklas Binn nach einem Konter aus halbrechter Position nur den rechten Innenpfosten traf (34.). In der 38. Minute hatten die mitgereisten ETB-Anhänger bereits den Torschrei auf den Lippen, als der Ball nach einem klasse Konter über Denzel Oteng-Adjei und Lukas Korytowski zu Sanjin Vrebac kam, doch sein Schuss aus sechs Metern wurde im letzten Moment noch geblockt. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause musste ETB-Keeper Phil Lenuweit dann sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Semih Güngör aus kurzer Entfernung klasse parieren konnte (43.).
Neun Minuten nach Wiederanpfiff hätten die Gäste auf 2:0 erhöhen können, doch Lukas Korytowski scheiterte nach einem Konter mit einem Flachschuss an Jan Fauseweh, der den Ball mit einer tollen Fußabwehr noch entschärfte (54.). Danach kämpften beide Teams leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff der gut und unaufgeregt pfeifenden Schiedsrichterin Christina Junkers, aber ein guter Schlussmann Phil Lenuweit und eine sicher stehende ETB-Abwehr ließen nichts mehr zu.
Trainerstimme:
Christian Dorda (ETB SW Essen): „Ich bin glücklich über die drei Punkte, die ja auch unser Ziel waren. Meiner Meinung nach haben wir auch verdient gewonnen, aber es war schon ein sehr harter Kampf heute. Es gab ein, zwei Möglichkeiten, wo Sonsbeck definitiv hätte zurückschlagen können. Das haben wir aber bis zum Ende hin auch gut verteidigt. Leider haben wir nicht durch ein zweites Tor den Deckel draufgemacht, um etwas Ruhe zu bekommen. Im Endeffekt ging es aber heute darum, die drei Punkte nach Hause mitzunehmen, und das haben wir geschafft. Darüber sind wir alle sehr froh, denn wir haben heute einen richtig wichtigen Sieg geholt. Meine Mannschaft hat in den letzten Wochen viele Sachen gut umgesetzt, aber dafür haben wir uns oft nicht belohnt. Heute haben wir im Verbund sehr gut verteidigt. Deswegen haben wir den Sieg auch verdient. Nächste Woche geht es gegen Biemenhorst weiter und da wollen wir dann nachlegen.“