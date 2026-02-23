ETB SW Essen kämpft sich zum Auswärtssieg in Sonsbeck Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die enorm wichtige Partie beim SV Sonsbeck mit einem 1:0-Sieg erfolgreich gestalten können. von ETB/ Axel Schulten · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Knapper Auswärtssieg für den ETB. – Foto: Arno Wirths

Das Tor des Tages erzielte ETB-Angreifer Lukas Korytowski. Durch den Auswärtsdreier konnten die Schwarz-Weißen sich etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen und kletterten auf den elften Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag geht es für die „Schwatten“ mit einem Heimspiel gegen den SV Biemenhorst am Uhlenkrug weiter.

In der Anfangsphase hatten beide Abwehrreihen alles im Griff, ehe es in der 17. Spielminute erstmals gefährlich wurde und prompt das 1:0 für die Gäste fiel: Essens Stürmer Lukas Korytowski versuchte es nach einem Zuspiel von Tim Kaminski per Direktabnahme aus elf Metern und sein Flachschuss landete - unter freundlicher Mithilfe von SV-Keeper Jan Fauseweh - im Sonsbecker Gehäuse. ETB-Kapitän Nico Lucas hatte zwei Zeigerumdrehungen später eine Möglichkeit aus 18 Metern, aber sein guter Flachschuss ging um Millimeter am rechten Pfosten vorbei (19.). Eine Viertelstunde später hatten die Schwarz-Weißen dann großes Glück, als SV-Angreifer Niklas Binn nach einem Konter aus halbrechter Position nur den rechten Innenpfosten traf (34.). In der 38. Minute hatten die mitgereisten ETB-Anhänger bereits den Torschrei auf den Lippen, als der Ball nach einem klasse Konter über Denzel Oteng-Adjei und Lukas Korytowski zu Sanjin Vrebac kam, doch sein Schuss aus sechs Metern wurde im letzten Moment noch geblockt. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause musste ETB-Keeper Phil Lenuweit dann sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Semih Güngör aus kurzer Entfernung klasse parieren konnte (43.).