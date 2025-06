ETB SW Essen holt Verteidiger von Rot-Weiß Oberhausen

Die Kaderplanungen beim ETB Schwarz-Weiß Essen laufen weiter auf Hochtouren. Vor der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein hat der Traditionsverein nun eine weitere Verpflichtung bekanntgegeben. Von Rot-Weiß Oberhausen wechselt Abwehr-Talent Hüseyin Efe Aldemir an den Uhlenkrug.

Es ist der nächste Schritt in der Fußball-Laufbahn von Hüseyin Efe Aldemir. Der 19-Jährige steht vor seinem ersten Jahr bei den Senioren und dies will er beim ETB angehen. Der flexibel einsetzbare Kicker durchlief hauptsächlich die Jugendabteilung von RWO, wurde aber auch beim MSV Duisburg und dem FC Schalke 04 ausgebildet. Bei den Kleeblättern war er absoluter Stammspieler in der A-Junioren-Niederrheinliga und der U19-DFB-Nachwuchsliga.

"Ich habe mich für den ETB entschieden, weil ich auf einem guten Niveau Fußballspielen möchte, und der Verein hat mir auch direkt ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mich dort entsprechend weiterentwickeln kann. Außerdem spielt mit Samir Younes Bouazza einer meiner besten Freunde in der Mannschaft, was mir den Wechsel zusätzlich erleichtert hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit in der Oberliga zu sammeln. Ich möchte der Mannschaft helfen, viele Erfolge mit dem Team zusammen feiern und natürlich aufsteigen", erklärt der 19-Jährige in einer Mitteilung des Vereins.

Karl Weiß, Vorstandsvorsitzender des ETB, ergänzt: "Efe ist uns empfohlen worden und wir haben im Probetraining gesehen, dass er uns schon im Kader sehr weiterhelfen könnte. Er wird noch etwas Zeit benötigen, aber wir sind davon überzeugt, dass er schon in seiner ersten Oberligasaison etliche Spiele machen kann. Efe ist universell einsetzbar. Er hat jetzt bei RWO in der Defensive gespielt, aber in den Jahren zuvor wurde er auch ganz weit vorne eingesetzt. Er ist schnell und hat eine sehr gute Technik. Wenn er etwas robuster wird und hart an sich arbeitet, denken wir, dass er ein wichtiger Baustein in unserem Kader sein wird.“