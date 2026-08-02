ETB SW Essen gewinnt Generalprobe gegen SC Velbert souverän

Der ETB wurde wieder von Jürgen Lucas gecoacht. Der sagte nach dem Spiel: " Wieder ein Blitzstart für uns, danach hatten wir zu wenig Zugriff in der vordersten Angriffsreihe. Wir haben es mit einem anderen Anlaufverhalten versucht. Zur zweiten Halbzeit haben wir es wieder angepasst und das Spiel lief wieder in unsere Richtung. Die zweite Halbzeit war stark von unserer Mannschaft gegen einen gut organisierten Landesligisten, der es uns nicht immer leicht gemacht hat. Dazu war der SC Velbert ein sehr guter Gastgeber. Ich bin sehr zufrieden mit der Woche nach dem Trainingslager und den Ergebnissen beider Testspiele, sowie der gezeigten Leistungen. Wir bereiten uns nun in Ruhe auf das Verbandspokalspiel nächste Woche beim FV Duisburg 08 vor und wollen den positiven Schwung aus den den beiden letzten Testspielen mitnehmen."

SC Velbert – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:5

SC Velbert: Paulo Winnacker, Marc Aaron Kleiner, Phil Pape, Phil Britscho, Max Schäfer, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic, Moritz Overfeld, Julian Kray - Trainer: Christian Britscho

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Robin Urban, Elefterios Theocharis, Maurice Rene Haar, Nico Lucas, Tim Kaminski, Luca Pinke, Luke Kawabe, Florian Berisha, Aaron Oteng-Appiah - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Aaron Oteng-Appiah (1.), 1:1 Julian Kray (10.), 1:2 Elefterios Theocharis (41.), 1:3 Nico Lucas (60.), 1:4 Nabil El-Hany (79.), 1:5 Ilyas Khattari (82.)