 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

ETB SW Essen gewinnt Generalprobe gegen SC Velbert souverän

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart nächste Woche gewann der ETB Schwarz-Weiß Essen mit einem 5:1 beim Landesligisten SC Velbert.

von ETB SW Essen/ Michael Lux · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Der ETB feiert eine gelungene Generalprobe.
Der ETB feiert eine gelungene Generalprobe. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
SC Velbert
ETB SW Essen
TuS Ennepetal
Wieder ein Blitzstart nach einer Minute führte zum 1:0 durch Oteng Appiah. Postwendend folgte der Ausgleichstreffer in der 12. Minute durch den Gastgeber. Theocharis erzielte kurz vor der Halbzeit das wichtige 2:1. In der 60. Minute verwandelte Nico Lucas einen Elfmeter zum 3:1. Ein Doppelschlag von El-Hany und Khattari in der Schlussphase zum 4:1 und 5:1 machten den Deckel auf dieses Spiel.
Der ETB wurde wieder von Jürgen Lucas gecoacht. Der sagte nach dem Spiel: " Wieder ein Blitzstart für uns, danach hatten wir zu wenig Zugriff in der vordersten Angriffsreihe. Wir haben es mit einem anderen Anlaufverhalten versucht. Zur zweiten Halbzeit haben wir es wieder angepasst und das Spiel lief wieder in unsere Richtung. Die zweite Halbzeit war stark von unserer Mannschaft gegen einen gut organisierten Landesligisten, der es uns nicht immer leicht gemacht hat. Dazu war der SC Velbert ein sehr guter Gastgeber. Ich bin sehr zufrieden mit der Woche nach dem Trainingslager und den Ergebnissen beider Testspiele, sowie der gezeigten Leistungen. Wir bereiten uns nun in Ruhe auf das Verbandspokalspiel nächste Woche beim FV Duisburg 08 vor und wollen den positiven Schwung aus den den beiden letzten Testspielen mitnehmen."
SC Velbert – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:5
SC Velbert: Paulo Winnacker, Marc Aaron Kleiner, Phil Pape, Phil Britscho, Max Schäfer, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic, Moritz Overfeld, Julian Kray - Trainer: Christian Britscho
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Robin Urban, Elefterios Theocharis, Maurice Rene Haar, Nico Lucas, Tim Kaminski, Luca Pinke, Luke Kawabe, Florian Berisha, Aaron Oteng-Appiah - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Aaron Oteng-Appiah (1.), 1:1 Julian Kray (10.), 1:2 Elefterios Theocharis (41.), 1:3 Nico Lucas (60.), 1:4 Nabil El-Hany (79.), 1:5 Ilyas Khattari (82.)