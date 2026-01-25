ETB SW Essen gewinnt Generalprobe gegen Landesliga-Top-Team

Kern löst den Knoten

Die „Schwatten“ waren heute von beginn an hellwach und wären in der 4. Spielminute fast mit 1:0 in Führung gegangen: Einen gut getretenen Freistoß von Marcello Romano aus 19 Metern konnte DV-Keeper Danylo Zenikov mit einer tollen Parade gerade noch über die Querlatte lenken. Nach der anschließenden Ecke war er aber machtlos und es stand 1:0 für die Gastgeber. Den Eckball von Marcello Romano verlängerte Neuzugang Thorben Kern mit dem Kopf und Lukas Korytowski hatte am langen Pfosten keine Mühe den Ball aus vier Metern über die Linie zu bugsieren (5.).

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel konnten die Schwarz-Weißen auf 2:0 erhöhen: Nach einem Abwehrfehler der Solinger traf Marcello Romano aus elf Metern ins verwaiste Tor (48.). In der 82. Spielminute gab es dann das 3:0 für die Hausherren. Nach Vorlage von Luca Pinke drang ETB-Angreifer Rotosson Kanu in den gegnerischen Sechszehner ein und traf aus sieben Metern in die Maschen. Keine 60 Sekunden später rappelte es erneut im Kasten der Gäste: Nach Vorarbeit von Samir Bouzza konnte sich Youssef Kamboua die Ecke aussuchen und traf mit einem Flachschuss zur 4:0-Führung (83.). Den Schlusspunkt durften dann aber kurz vor Schluss die tapfer kämpfenden Solinger setzen. Nach einem Eckball von der linken Seite stocherte Eray Yigiter das runde Leder zum 4:1-Endstand über die Linie (89.).