ETB SW Essen geht mit drei Mädchenteams in kommende Saison Am Uhlenkrug werden noch Spielerinnen gesucht.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in dieser Saison nach vielen Jahren mal wieder mit einer U15-Mädchenmannschaft an den Start gegangen. Die Mädels spielen bisher eine klasse Saison und liegen auf dem zweiten Tabellenplatz. In der nächsten Spielzeit möchte der ETB zusätzlich ein U13- und U17-Mädchenteam neu gründen. Für alle drei Mannschaften suchen die Schwarz-Weißen interessierte Mädchen.