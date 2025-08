ETB SW Essen: Erst Münster, dann Wesel

Das Nachwuchsteam von Preußen Münster spielt in der Oberliga Westfalen und hat dort in den letzten Jahren immer einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. In der abgelaufenen Spielzeit belegten die „Preußen-Youngstars“ den neunten Rang. Trainiert wird Münster von Kieran Schulze-Marmeling. Der 36-jährige Coach spielte früher selbst für die Preußen und ist bereits seit vier Jahren Cheftrainer der U23-Mannschaft. In der letzten Saison übernahm er interimsweise - zusammen mit Christian Pander - für die letzten drei Meisterschaftsspiele die Trainerposition bei den Profis und schaffte den erhofften Klassenerhalt in der 2. Bundesliga