ETB SW Essen: Am Ende nur dritter Platz

Eine mehr als solide Saison in der Oberliga geht für ETB Schwarz-Weiß Essen zu Ende. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich ETB um eine Platzierung und 16 Punkte verbessert. Trotzdem hat es letztendlich nicht gereicht, um auf den ersten Platz und in die Regionalliga zu springen. Trainer Julian Stöhr ist trotzdem stolz auf seine Truppe.

Durch den 4:1-Sieg über die SpVg Schonnebeck am 33. Spieltag hat sich ETB aus eigener Kraft mitten ins Aufstiegsrennen katapultiert. Dennoch benötigten die Essener am letzten Spieltag einen Sieg und gleichzeitig Schützenhilfe von den Gegnern der Schonnebecker und der SSVg Velbert. Auf die Kontrahenten musste das Team am Ende dann doch nicht blicken, denn die eigene Aufgabe beim VfB Homberg haben die Schwarz-weißen nicht lösen können. Mit einer verdienten 1:2-Niederlage verabschiedet sich ETB also aus der Oberliga-Saison, das sagt auch Trainer Stöhr zu RevierSport: „Es war eine verdiente Niederlage. In beiden Halbzeiten war der VfB Homberg die bessere Mannschaft. Wir hatten es heute nicht verdient zu gewinnen, ich mache den Jungs aber keinen Vorwurf.“

Zwar ist der Aufstieg knapp verpasst, doch Stöhr ist durchaus zufrieden mit dem Endergebnis: „Der Verein kann stolz sein auf diese tolle Saison. Wir waren jetzt zwölf Spiele ungeschlagen und haben auch in der Hinrunde gut gepunktet.“

Der ETB-Coach wird den Verein nach dieser Saison freiwillig verlassen. Übernommen hatte er die Essener erst am Anfang der Saison und entsprechend einiges erfolgsbringend verändert: „Ich habe die Fitness in der Winterpause in Angriff genommen und nicht mehr so viel rotiert. Die Jungs wissen ihre Positionen, ihre Systeme und ihre Anweisungen.“ Aus seiner neuen Station macht er noch ein Geheimnis, wobei er laut RevierSport beim KFC Uerdingen hoch im Kurs stehen soll: „Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, alles Weitere wird man sehen.“

Insgesamt kann ETB aber auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, das sieht auch Stöhr so mit stolzem Blick auf die abgelaufene Saison: „So viele Punkte wie in dieser Saison hat der ETB schon lange nicht mehr geholt. Auch, dass man so lange um den Aufstieg mitspielt, ist, glaube ich, in den letzten Jahren einmalig gewesen.“