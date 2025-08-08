Konzentriert startet der ETB in den Niederrheinpokal. – Foto: Markus Becker

ETB startet in Wesel in den Niederrheinpokal Der ETB Schwarz-Weiß Essen tritt in der ersten Runde um den Niederrheinpokal beim PSV Wesel an. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal PSV Wesel ETB SW Essen

Nach sechswöchiger Vorbereitung steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen am Wochenende das erste Pflichtspiel an. Die Schwarz-Weißen müssen dann in der ersten Runde des Niederrheinpokals zum Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen reisen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:00 PUSH Die Mannschaft von ETB-Coach Dennis Czayka nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Erstens ist es die Generalprobe für das erste Meisterschaftsspiel am 17. August gegen den Aufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler am heimischen Uhlenkrug und zweitens möchte man beim ETB so weit wie möglich im Pokal kommen, da man in den weiteren Runden auf lukrative Gegner wie z.B. Rot-Weiss Essen oder den MSV Duisburg treffen kann. Die Partie im Sparkassen-Stadion (Molkereiweg 14A, 46485 Wesel) wird um 15 Uhr angepfiffen.