ETB setzt Ungeschlagen-Serie gegen Meerbusch fort

Der ETB legte los wie die Feuerwehr und ging bereits in der 7. Spielminute mit 1:0 in Führung: Nach einer schönen Einzelaktion im Gästestrafraum traf Niko Bosnjak mit einem unhaltbaren Flachschuss aus zehn Metern in die linke Ecke. Nach einer guten halben Stunde war es erneut Bosnjak der für Gefahr sorgte, aber sein Schuss aus 20 Metern flog knapp über die Latte (33.). Eine Minute später war er aber erfolgreich und sorgte für das 2:0 der Gastgeber. Nach einem Konter über Guiliano Zimmerling war er aus spitzem Winkel mit einem Schuss in die linke Ecke erfolgreich und erzielte seinen 16. Saisontreffer (34.). In den ersten 45 Minuten zeigten die Schwarz-Weißen eine ganz starke Vorstellung und lagen völlig verdient mit zwei Treffern vorne.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel aber komplett, denn Meerbusch konnte bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff auf 1:2 verkürzen. Der ETB bekam den Ball hinten nicht geklärt und TSV-Angreifer Mohamed Benslaiman Benktib traf mit einem trockenen Schuss aus elf Metern unhaltbar in die linke Ecke (49.). Vier Zeigerumdrehungen später hätten die Schwarz-Weißen den alten Abstand fast wieder hergestellt, aber ein guter Versuch von Sanjin Vrebac aus elf Metern wurde klasse von Gästetorhüter Kevin Bartschies pariert (53.). Nach einer Stunde stand es dann plötzlich 2:2 am Uhlenkrug: Nach einem eklatanten Missverständnis in der ETB-Abwehr traf Benslaiman Benktib aus 18 Metern ins leere Tor (60.). In der 85. Minute hatten die „Schwatten“ dann mal wieder eine richtig gute Torchance: Einen Direktschuss vom gerade eingewechselten ETB-Stürmer Felix Geisler aus neun Metern lenkte Bartschies an den linken Pfosten. Nach dem anschließenden Eckball fiel dann der vielumjubelte 3:2-Siegtreffer für die Schwarz-Weißen: Die Meerbuscher Abwehr konnte das Spielgerät nicht aus dem eigenen Strafraum bugsieren und Lukas Korytowski traf dann aus vier Metern flach in die rechte Ecke zum Endstand (86.).