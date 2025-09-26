ETB Schwarz-Weiß Essen vor schwerem Auswärtsspiel in St. Tönis

Der ETB Schwarz-Weiß Essen reist nach dem 1:0-Erfolg beim KFC Uerdingen 05 mit Rückenwind zum SC St. Tönis 11/20. Gegen den Vorjahresvierten der Oberliga Niederrhein will die Mannschaft von Dennis Czayka am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, Jahn-Sportanlage) den dritten Auswärtssieg der Saison einfahren.

Mit dem knappen Erfolg am letzten Wochenende am Niederrhein kletterte der ETB auf Tabellenplatz fünf. Der Auftritt in Uerdingen galt als Befreiung, nachdem die Schwarz-Weißen zuvor gegen den Büdericher SV enttäuscht hatten. Nun wartet mit dem Sportclub aus Tönisvorst ein Gegner, der trotz wechselhaften Saisonstarts seine Qualität bereits angedeutet hat. Sieben Punkte aus sechs Spielen sind zwar ausbaufähig, doch zuletzt überraschte die Elf von Bekim Kastrati mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der SpVg Schonnebeck.

Kastrati, seit der Vorsaison an der Seitenlinie, hat das Team in kurzer Zeit stabilisiert. Zuvor war der 46-Jährige beim damaligen Regionalligisten SV Straelen tätig. Als Spieler trug er unter anderem das Trikot von Borussia Mönchengladbach, Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf. Seine Mannschaft tritt traditionell zweikampfstark auf, was auch den ETB erwarten dürfte.

Dennis Czayka fordert von seinen Spielern erneut eine konzentrierte Vorstellung: „Der Auftritt in Uerdingen war die richtige Reaktion nach der Leistung gegen Büderich. Es geht nach wie vor um unsere defensive Stabilität, und darum, Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen.“

Personell muss der ETB auf einige Akteure verzichten. Weiter im Lazarett befinden sich Nicholas Choi, Jan Corsten und Denzel Oteng Adjei. Dennoch will das Team vom Uhlenkrug die nächste Hürde meistern und sich in der oberen Tabellenregion festsetzen.