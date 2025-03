ETB Schwarz-Weiß Essen trauert um Heinz Ingenbold

Heinz Ingenbold kam im Sommer 1958 von Sterkrade 06/07 zu den Schwarz-Weißen und erzielte direkt in seinem ersten Meisterschaftsspiel beim SC Dortmund 95 einen Treffer für das Team vom Uhlenkrug. Am Ende seiner ersten Saison hatte er als „linker Läufer“ sechs Tore erzielt und stieg mit dem ETB in die Oberliga West, der damals höchsten deutschen Spielklasse, auf. Der erneute Aufstieg gelang ihm zwei Jahre später noch mal mit den „Schwatten“.