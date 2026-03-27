ETB Schwarz-Weiß Essen reist zum VfB Homberg

Der ETB SW Essen hat es diesmal nicht so weit. – Foto: Jens Terhardt

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen steht am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel und gleichzeitig eine nicht ganz so weite Auswärtsfahrt in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm, denn die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel tritt beim abstiegsbedrohten VfB Homberg an, der nur fünf Punkte hinter den Schwarz-Weißen liegt. Die linksrheinischen Duisburger spielen traditionell im PCC-Stadion (Rheindeichstraße 50, 47198 Duisburg), wo die Partie am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird.

Der VfB Homberg hatte sich diese Saison bestimmt ganz anders vorgestellt, denn zurzeit liegt das Team mit 27 Punkten auf dem 16. Rang in der Oberliga Niederrhein und belegt damit den ersten Abstiegsplatz. Bei den Heimspielen weisen sie mit vier Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz auf. Trainiert wird die VfB-Mannschaft seit der Spielzeit 2022/23 wieder von Stefan Janßen, der auch schon von 2015 bis 2020 Coach in Homberg war. Der 56-Jährige ist bei den „Schwatten“ wahrlich kein Unbekannter, denn von 1995 bis 2004 lief er als Abwehrspieler im Trikot der Schwarz-Weißen auf und bestritt 220 Oberligaspiele für den ETB. In der Spielzeit 2013/14 war er zudem als Cheftrainer der Ersten Mannschaft am Uhlenkrug tätig.

Von Beginn an hellwach sein

ETB-Coach Björn Matzel zur kommenden Auswärtspartie seiner Mannschaft: „Der VfB hatte vor der Saison eigentlich andere Ambitionen, ist aber in der Rückrunde, in der sie noch keinen Sieg holen konnten, in eine Abwärtsspirale gekommen. Dadurch sind sie nun in der Tabelle unten reingerutscht. Wir müssen am Sonntag von Beginn an hellwach sein, denn Homberg will den Bock umstoßen und zuhause drei Punkte holen. Wir müssen und wollen eine Reaktion auf letzte Woche zeigen, denn unser Auftritt war nicht gut. Gegen Uerdingen und St. Tönis kann man verlieren, aber es geht um die Art und Weise, und die war nicht okay. Wir fahren am Sonntag nach Homberg, um unbedingt wieder in die Erfolgsspur zu kommen und wollen dort wieder einen Auswärtssieg landen.“